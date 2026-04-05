Ποιοι είναι οι ψηλότεροι λαοί στον κόσμο και πού βρίσκεται η Ελλάδα

Παρά το γεγονός ότι οι πιο ψηλοί άνθρωποι στον κόσμο προέρχονται από χώρες όπως η Τουρκία, το Μαρόκο και το Ιράν, οι ίδιες χώρες δεν κατατάσσονται μεταξύ των κορυφαίων σε μέσο ύψος πληθυσμού.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι ο Σουλτάν Κέσεν από την Τουρκία με ύψος σχεδόν 2,51 μέτρα, ο Μπραχίμ Τακιουλάχ από το Μαρόκο και ο Ιρανός αθλητής βόλεϊ Μορτέζα Μεχρζάντ, που ξεπερνούν τα 2,45 μέτρα. Ωστόσο, οι χώρες τους δεν βρίσκονται στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως για το μέσο ύψος.

Τα στοιχεία της έρευνας

Τα δεδομένα προέρχονται από τη διεθνή συνεργασία NCD Risk Factor Collaboration, η οποία ανέλυσε στοιχεία από περισσότερες από 2.500 έρευνες σε 193 χώρες, καλύπτοντας την περίοδο 1985–2019. Η μελέτη καταγράφει το μέσο ύψος 19χρονων ανδρών και γυναικών, δίνοντας σαφή εικόνα για τα χαρακτηριστικά κάθε πληθυσμού.

Οι πιο ψηλοί λαοί της Ευρώπης

Η Ευρώπη κυριαρχεί στη λίστα των χωρών με το μεγαλύτερο μέσο ύψος. Στην κορυφή βρίσκεται η Ολλανδία με 177,1 εκ., ακολουθούμενη από το Μαυροβούνιο (176,65 εκ.) και την Εσθονία (175,75 εκ.). Σημαντική παρουσία έχουν και οι χώρες των Βαλκανίων, όπως η Σερβία, η Κροατία και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν βρίσκονται στις κορυφαίες θέσεις, καταλαμβάνοντας την 47η θέση για τους άνδρες και την 58η για τις γυναίκες. Παρ’ όλα αυτά, οι ΗΠΑ κατέχουν τον τίτλο για τον ψηλότερο άνθρωπο στην ιστορία, τον Ρόμπερτ Γουάντλοου (2,72 μ.).

Η θέση της Ελλάδας

Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 25η θέση παγκοσμίως, με μέσο ύψος 172,55 εκ. Συγκεκριμένα, οι Έλληνες άνδρες φτάνουν τα 179,3 εκ. και οι γυναίκες τα 165,8 εκ.

Οι χώρες με τους ψηλότερους πληθυσμούς

Ολλανδία: 177,1 εκ. – Άνδρες: 183,8 εκ., Γυναίκες: 170,4 εκ. Μαυροβούνιο: 176,65 εκ. – Άνδρες: 183,3 εκ., Γυναίκες: 170 εκ. Εσθονία: 175,75 εκ. – Άνδρες: 182,8 εκ., Γυναίκες: 168,7 εκ. Δανία: 175,7 εκ. – Άνδρες: 181,9 εκ., Γυναίκες: 169,5 εκ. Ισλανδία: 175,5 εκ. – Άνδρες: 182,1 εκ., Γυναίκες: 168,9 εκ. Λετονία: 175 εκ. – Άνδρες: 181,2 εκ., Γυναίκες: 168,8 εκ. Βοσνία και Ερζεγοβίνη: 175 εκ. – Άνδρες: 182,5 εκ., Γυναίκες: 167,5 εκ. Τσεχία: 174,6 εκ. – Άνδρες: 181,2 εκ., Γυναίκες: 168 εκ. Σερβία: 174,5 εκ. – Άνδρες: 180,7 εκ., Γυναίκες: 168,3 εκ. Λιθουανία: 174,15 εκ. – Άνδρες: 180,7 εκ., Γυναίκες: 167,6 εκ.

…

25. Ελλάδα: 172,55 εκ. – Άνδρες: 179,3 εκ., Γυναίκες: 165,8 εκ.

