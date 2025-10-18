Ποιοι πληρώνονται από τη Δευτέρα: 75 εκατ. ευρώ σε επιδόματα, εφάπαξ και προγράμματα απασχόλησης

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, από τη Δευτέρα 20 έως και την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2025, θα πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες καταβολές του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), συνολικού ύψους 75.027.009,91 ευρώ.

Αναλυτικά:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 20 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 14.487.009,91 ευρώ σε 29.454 δικαιούχους, για παροχές σε χρήμα όπως επιδόματα μητρότητας, ασθενείας, ατυχημάτων και έξοδα κηδείας.

Από 20 έως 24 Οκτωβρίου, θα δοθούν 17.500.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους που έλαβαν αποφάσεις για εφάπαξ παροχή.

Από τη ΔΥΠΑ:

21.000.000 ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές.

1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

40.000 ευρώ σε 60 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.

