Ποιος διαιτητής σφυράει στην κρίσιμη ρεβάνς της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια
Ο Νορβηγός διαιτητής ορίστηκε από την UEFA για το ματς με τη Ράγιο – Ποιοι θα είναι οι συνεργάτες του
Τους διαιτητές που θα διευθύνουν τους επαναληπτικούς αγώνες των προημιτελικών σε UEFA Europa League και UEFA Europa Conference League γνωστοποίησε το πρωί της Τρίτης (14/04) η UEFA.
Για την ιδιαίτερα κρίσιμη αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Ράγιο Βαγιεκάνο στη Νέα Φιλαδέλφεια, την ερχόμενη Πέμπτη (18/04), ορίστηκε ο γνώριμος στο ελληνικό κοινό Νορβηγός διαιτητής Έσπεν Έσκας.
Ο 37χρονος ρέφερι έχει βρεθεί και στο παρελθόν σε αγώνες της Ένωσης, έχοντας σφυρίξει συνολικά τρεις φορές την ομάδα. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει η ρεβάνς με τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ για τα προκριματικά του UEFA Champions League τον Αύγουστο του 2023, που ολοκληρώθηκε με σκορ 2-2.
Παράλληλα, έχει διευθύνει και δύο σημαντικά ντέρμπι της Super League Greece, το ΠΑΟΚ–ΑΕΚ 2-0 τον Φεβρουάριο του 2023, καθώς και το Παναθηναϊκός–ΑΕΚ 1-0 τον Ιανουάριο του 2025.
Στο πλευρό του Έσκας θα βρίσκονται ως βοηθοί οι συμπατριώτες του Γιαν Έρικ Ένγκαν και Ίσαακ Έλιας Μπασέβκιν, ενώ καθήκοντα τέταρτου διαιτητή θα εκτελέσει ο Σίγκουρντ Κρίνγκσταντ.
Στο VAR θα βρίσκονται οι Ιταλοί Μίκαελ Φάμπρι και Τζανλούκα Αουρελιάνο, συμπληρώνοντας την ομάδα διαιτησίας για την αναμέτρηση που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
