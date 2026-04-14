Ποιος διαιτητής σφυράει στην κρίσιμη ρεβάνς της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια

Ο Νορβηγός διαιτητής ορίστηκε από την UEFA για το ματς με τη Ράγιο – Ποιοι θα είναι οι συνεργάτες του

14 Απρ. 2026 13:38
Τους διαιτητές που θα διευθύνουν τους επαναληπτικούς αγώνες των προημιτελικών σε UEFA Europa League και UEFA Europa Conference League γνωστοποίησε το πρωί της Τρίτης (14/04) η UEFA.

Για την ιδιαίτερα κρίσιμη αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Ράγιο Βαγιεκάνο στη Νέα Φιλαδέλφεια, την ερχόμενη Πέμπτη (18/04), ορίστηκε ο γνώριμος στο ελληνικό κοινό Νορβηγός διαιτητής Έσπεν Έσκας.

Ο 37χρονος ρέφερι έχει βρεθεί και στο παρελθόν σε αγώνες της Ένωσης, έχοντας σφυρίξει συνολικά τρεις φορές την ομάδα. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει η ρεβάνς με τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ για τα προκριματικά του UEFA Champions League τον Αύγουστο του 2023, που ολοκληρώθηκε με σκορ 2-2.

Παράλληλα, έχει διευθύνει και δύο σημαντικά ντέρμπι της Super League Greece, το ΠΑΟΚ–ΑΕΚ 2-0 τον Φεβρουάριο του 2023, καθώς και το Παναθηναϊκός–ΑΕΚ 1-0 τον Ιανουάριο του 2025.

Στο πλευρό του Έσκας θα βρίσκονται ως βοηθοί οι συμπατριώτες του Γιαν Έρικ Ένγκαν και Ίσαακ Έλιας Μπασέβκιν, ενώ καθήκοντα τέταρτου διαιτητή θα εκτελέσει ο Σίγκουρντ Κρίνγκσταντ.

Στο VAR θα βρίσκονται οι Ιταλοί Μίκαελ Φάμπρι και Τζανλούκα Αουρελιάνο, συμπληρώνοντας την ομάδα διαιτησίας για την αναμέτρηση που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

