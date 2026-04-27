Ποιος είναι ο Σάουε που έσπασε το φράγμα των δύο ωρών στον Μαραθώνιο

Ο Σαμπάστιαν Σάουε έγραψε ιστορία στον Μαραθώνιο του Λονδίνου, πετυχαίνοντας κάτι που πολλοί ονειρεύτηκαν αλλά κανείς δεν είχε καταφέρει: έσπασε το φράγμα των δύο ωρών, τερματίζοντας σε 1:59:30.

Ο 31χρονος Κενυάτης επιβεβαίωσε πως αποτελεί τον νέο μεγάλο ηγέτη της χώρας του στους δρόμους αντοχής, συνεχίζοντας την παράδοση που έχει δημιουργήσει η Κένυα στις μεγάλες αποστάσεις.

Γεννημένος στις 16 Μαρτίου 1995 στο Μπαρσόμπε, μεγάλωσε σε φτωχή αγροτική οικογένεια. Οι γονείς του εργάζονταν σε καλλιέργειες καλαμποκιού, ενώ η μητέρα του είχε δείξει αθλητικό ταλέντο στα νιάτα της, χωρίς όμως να μπορέσει να ακολουθήσει καριέρα.

Ο Σάουε πέρασε μέρος της παιδικής του ηλικίας με τους παππούδες του και από μικρός είδε στον αθλητισμό μια διέξοδο από τη σκληρή καθημερινότητα. Με τη στήριξη της οικογένειάς του άρχισε να διακρίνεται σε σχολικούς αγώνες και στα 19 του αφιερώθηκε σοβαρά στην προπόνηση.

Η καριέρα του άλλαξε πορεία το 2019, όταν από… αργοπορία μπήκε τυχαία σε αγώνα 5.000 μέτρων και νίκησε, ανακαλύπτοντας τις δυνατότητές του στις μεγαλύτερες αποστάσεις.

Το μεγάλο «μπαμ» ήρθε το 2022 στον Ημιμαραθώνιο της Σεβίλλης. Είχε δηλωθεί ως pacemaker, όμως συνέχισε τον αγώνα και κέρδισε με 59:02, δείχνοντας πως δεν ήταν «λαγός», αλλά πρωταγωνιστής.

Ακολούθησαν οι νίκες σε Μαραθώνιο του Λονδίνου και Μαραθώνιο του Βερολίνου το 2025, πριν έρθει η ιστορική επίδοση στο Λονδίνο. Ο Σάουε δεν ακολουθεί απλώς τα όρια του αθλήματος. Τα αλλάζει ο ίδιος.

