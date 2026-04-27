Ποιος είναι ο Σάουε που έσπασε το φράγμα των δύο ωρών στον Μαραθώνιο

Η καριέρα του άλλαξε πορεία το 2019, όταν από… αργοπορία μπήκε τυχαία σε αγώνα 5.000 μέτρων και νίκησε

Ποιος είναι ο Σάουε που έσπασε το φράγμα των δύο ωρών στον Μαραθώνιο
27 Απρ. 2026 21:12
Ο Σαμπάστιαν Σάουε έγραψε ιστορία στον Μαραθώνιο του Λονδίνου, πετυχαίνοντας κάτι που πολλοί ονειρεύτηκαν αλλά κανείς δεν είχε καταφέρει: έσπασε το φράγμα των δύο ωρών, τερματίζοντας σε 1:59:30.
Ο 31χρονος Κενυάτης επιβεβαίωσε πως αποτελεί τον νέο μεγάλο ηγέτη της χώρας του στους δρόμους αντοχής, συνεχίζοντας την παράδοση που έχει δημιουργήσει η Κένυα στις μεγάλες αποστάσεις.
Γεννημένος στις 16 Μαρτίου 1995 στο Μπαρσόμπε, μεγάλωσε σε φτωχή αγροτική οικογένεια. Οι γονείς του εργάζονταν σε καλλιέργειες καλαμποκιού, ενώ η μητέρα του είχε δείξει αθλητικό ταλέντο στα νιάτα της, χωρίς όμως να μπορέσει να ακολουθήσει καριέρα.
Ο Σάουε πέρασε μέρος της παιδικής του ηλικίας με τους παππούδες του και από μικρός είδε στον αθλητισμό μια διέξοδο από τη σκληρή καθημερινότητα. Με τη στήριξη της οικογένειάς του άρχισε να διακρίνεται σε σχολικούς αγώνες και στα 19 του αφιερώθηκε σοβαρά στην προπόνηση.
Η καριέρα του άλλαξε πορεία το 2019, όταν από… αργοπορία μπήκε τυχαία σε αγώνα 5.000 μέτρων και νίκησε, ανακαλύπτοντας τις δυνατότητές του στις μεγαλύτερες αποστάσεις.
Το μεγάλο «μπαμ» ήρθε το 2022 στον Ημιμαραθώνιο της Σεβίλλης. Είχε δηλωθεί ως pacemaker, όμως συνέχισε τον αγώνα και κέρδισε με 59:02, δείχνοντας πως δεν ήταν «λαγός», αλλά πρωταγωνιστής.
Ακολούθησαν οι νίκες σε Μαραθώνιο του Λονδίνου και Μαραθώνιο του Βερολίνου το 2025, πριν έρθει η ιστορική επίδοση στο Λονδίνο. Ο Σάουε δεν ακολουθεί απλώς τα όρια του αθλήματος. Τα αλλάζει ο ίδιος.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:39 Λεπτοσπείρωση: Ποιες περιοχές «προτιμά» και γιατί
23:21 Ξεχάστε ότι ξέρατε, αυτή είναι η Νο1 δίαιτα που θωρακίζει το μυαλό από την άνοια
22:48 Τα Αραχωβίτικα/Ακταίο πήραν το ντέρμπι με την ΕΑΠ, η ΑΕ Ροϊτίκων το «25 στα 25»! ΦΩΤΟ
22:35 Αυτοκίνητο στην Κέρκυρα παρέσυρε μητέρα και γιο, στο νοσοκομείο και οι δύο!
22:24 Ταυτοποιήθηκε ο νταής οδηγός που ξυλοκόπησε στο Παγκράτι την 22χρονη στέλνοντάς την στο νοσοκομείο
22:12 Ανείπωτη τραγωδία: Μητέρα δύο παιδιών, 44 χρόνων, έχασε τη ζωή της σε τροχαίο στον Αλμυρό Βόλου
22:00 ΗΠΑ: Για απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ και οπλοκατοχή κατηγορείται ο Κόουλ Τόμας Άλεν
21:48 ΑΕ Γλαύκου Έσπερου: Το πρωτότυπο κάλεσμα στον κόσμο για το ντέρμπι με τον Προμηθέα 2014, ΒΙΝΤΕΟ
21:36 Ισπανός ο νέος προπονητής της Νάπολης Πατρών
21:24 Πάπας Λέων ΙΔ’: Υποδέχεται την πρώτη γυναίκα που ηγείται της Αγγλικανικής Εκκλησίας
21:15 Α’ Κατηγορία: Νίκη με ανατροπή για τον Αρη Πατρών
21:12 Ποιος είναι ο Σάουε που έσπασε το φράγμα των δύο ωρών στον Μαραθώνιο
21:05 «Άδειασμα» από Βανς σε Πεντάγωνο: Τρόμος για άδεια οπλοστάσια λόγω Ιράν
20:55 Επίθεση Γεωργιάδη: Ο Ανδρουλάκης αφήνει χυδαία υπονοούμενα για τους δικαστές, για να δείτε πώς πέφτουν οι μάσκες
20:53 Επιμελητήριο Αχαΐας: Ενωση δυνάμεων για την πιστοποίηση του αχαϊκού ελαιολάδου
20:45 Φαίη Σκορδά: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον μέλλοντα σύζυγό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη
20:35 Στην Ινδονησία συγκρούστηκαν τρένα μέσα σε σιδηροδρομικό σταθμό, ΒΙΝΤΕΟ
20:23 Κούβα: Ο τουρισμός καταρρέει, με πτώση σχεδόν 50%
20:12 Αποκάλυψη Bloomberg για νέα επίθεση Μερτς σε Τραμπ: Το Ιράν «ξεφτιλίζει» τις ΗΠΑ
20:01 Δολοφονία Γιακουμάκη: Το μεγάλο μυστήριο με τα μηνύματα του «Γιώργου» στον πρώην σύντροφο της
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
