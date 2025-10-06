Ποιος θα λάβει την έδρα του Αλέξη Τσίπρα

Ο Θοδωρής Δρίτσας αναδεικνύεται πρώτος επιλαχών για να αναλάβει την έδρα του Αλέξη Τσίπρα στη Βουλή, μετά την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού από το βουλευτικό αξίωμα.

Ο κ. Δρίτσας ανήκει στη Νέα Αριστερά και, εάν αποδεχθεί την έδρα, ο ΣΥΡΙΖΑ θα μειωθεί σε 25 βουλευτές από 26 που έχει σήμερα. Αντίθετα, η Νέα Αριστερά θα δει την κοινοβουλευτική της δύναμη να αυξάνεται από 11 σε 12 έδρες.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να επηρεάσει τις ισορροπίες στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς η μετακίνηση ενός βουλευτή σε άλλη πολιτική παράταξη δεν είναι συχνό φαινόμενο.

