Πόλεμος Ισραήλ – Χαμάς: Βέτο από ΗΠΑ σε ψήφισμα του ΟΗΕ για κατάπαυση του πυρός – Χτυπήματα από τη Χεζμπολάχ

Τουλάχιστον 471 είναι οι επιβεβαιωμένοι νεκροί άμαχοι Παλαιστίνιοι μετά από το χτύπημα του νοσοκομείου στη Γάζα, ενώ εκατοντάδες ακόμα είναι κάτω από τα ερείπια.

Για φρικτό έγκλημα πολέμου κάνουν λόγο διεθνείς οργανισμοί ενώ οργισμένες, αυθόρμητες διαδηλώσεις ξέσπασαν σε χώρες της Αφρικής και του αραβικού κόσμου.

Πάτρα: Συναγερμός στο λιμάνι για επιστροφή μεταναστών – Οι επιχειρήσεις και το μήνυμα των διακινητών

Ο Τζο Μπάιντεν εξέφρασε την πλήρη στήριξή του στο Ισραήλ κατά τη συνάντησή του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ η Ιορδανία ακύρωσε τη συνάντηση κορυφής με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Εκατομμύρια Παλαιστίνιοι είναι εγκλωβισμένοι ενώ οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται

Το Ισραήλ μετά από αντικρουόμενες ανακοινώσεις αρνείται ότι βομβάρδισε το νοσοκομείο και υποστηρίζει ότι αυτό επλήγη από ρουκέτα της Ισλαμικής Τζιχάντ.

Δραματικές είναι οι στιγμές στη Λωρίδα της Γάζας όπου εκατομμύρια Παλαιστίνιοι είναι εγκλωβισμένοι, ενώ οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται.

Αξιωματούχος του ΟΗΕ: Ζητά να διεξαχθεί έρευνα για τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου στη Γάζα

Οι ΗΠΑ έθεσαν βέτο σε ψήφισμα του ΟΗΕ για ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός.

Δείτε live εικόνα

Χαμάς για το νοσοκομείο: «Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι φλόγες, ο ήχος και η έκρηξη από τον βομβαρδισμό ταιριάζουν με προηγούμενους ισραηλινούς πυραύλους»

Σε ανακοίνωσή της που δημοσιεύθηκε σήμερα, η Χαμάς αναφέρει ότι το Ισραήλ «προσπαθεί να αποφύγει την ευθύνη του για το έγκλημα του βομβαρδισμού του νοσοκομείου αλ-Αχλί Αλ-Αραμπί στην πόλη της Γάζας, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι βρίσκουν καταφύγιο εκεί αφού έχουν εκτοπιστεί λόγω της ισραηλινής επίθεσης».

Ιορδανία: Πολλοί τραυματίες σε συγκρούσεις αστυνομικών με διαδηλωτές κοντά στην πρεσβεία του Ισραήλ

Στην ανακοίνωση, η Χαμάς διαψεύδει κάθε ισχυρισμό που τη συνδέει με τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου και αναφέρει ότι υπάρχουν «αδιάσειστα στοιχεία ότι η (σ.σ. ισραηλινή) κατοχή διέπραξε αυτό το έγκλημα».

«Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι φλόγες, ο ήχος και η έκρηξη από τον βομβαρδισμό ταιριάζουν με προηγούμενους ισραηλινούς πυραύλους», σημειώνει χαρακτηριστικά η ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση».

Πόλεμος στο Ισραήλ: Νέες «βολές» Ερντογάν και Τουρκίας κατά ΗΠΑ και ΟΗΕ

معشر التواقين الأحباب

هذا بيان حماس الرسمي والوحيد في تفكيك رواية الجيش الصهيوني حول مجزرة #مستشفى_المعمداني

تداولوه على أعلى مستوى، افهموا أفكاره واحفظوها وجابهوا بها القتلة الكذابين بكل لغة، وفي كل ميدان. pic.twitter.com/w93e9LwzFi — براء نزار ريان (@BaraaNezarRayan) October 18, 2023

Ισραηλινός αστυνομικός διευθυντής: Όποιος θέλει να ταυτιστεί με τη Γάζα – Θα τον βάλω σε λεωφορείο για εκεί

Σε μια κυνική δήλωση προχώρησε ο αστυνομικός διευθυντής, Κόμπι Σαμπτάι. «Όποιος θέλει να γίνει Ισραηλινός πολίτης, είναι ευπρόσδεκτος. Όποιος θέλει να ταυτιστεί με τη Γάζα, είναι ευπρόσδεκτος. Θα τον βάλω στα λεωφορεία που κατευθύνονται προς τα εκεί τώρα», δήλωσε.

Πόλεμος Ισραήλ – Χαμάς: Αναφορές για βομβαρδισμό τζαμιού στη Γάζα με πολλούς νεκρούς

Ο Σαμπτάι διευκρίνισε ότι η Αστυνομία δεν θα επιτρέψει διαδηλώσεις αλληλεγγύης στους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας.

«Δεν υπάρχει άδεια για τη διεξαγωγή διαδηλώσεων και η περιοχή εδώ (Χουφ, Ρας) έχει αποδείξει ότι το κάνει επιθετικά», είπε, μετά από αξιολόγηση της κατάστασης στο παραλιακό μέτωπο».

Ο ίδιος έκανε λόγο για μηδενική ανοχή.

Οι δηλώσεις αυτές δημοσιεύθηκαν επίσης στον επίσημο λογαριασμό TikTok της Αστυνομίας στην αραβική γλώσσα.

Ο ισραηλινός αστυνομικός διευθυντής, Κόμπι Σαμπτάι.

Τζο Μπάιντεν: Συναντήθηκε με οικογένειες απαχθέντων – «Η απελευθέρωσή τους είναι ύψιστης προτεραιότητας για τις ΗΠΑ» – ΒΙΝΤΕΟ

Στο Ισραήλ η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χότσουλ επισκέπτεται το Ισραήλ για να δείξει τη στήριξή της μετά τις επιθέσεις της Χαμάς.

I’ve just touched down in Tel Aviv. New York and Israel share a special bond, and I’m proud to be here to show our solidarity with the Israeli people following Hamas’s abhorrent acts of terror. pic.twitter.com/X0Pb5XSOdP — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) October 18, 2023

Επίθεση με χημικά στους διαδηλωτές έξω από την ισραηλινή πρεσβεία

Χημικά έριξε η Αστυνομία για να απομακρύνει τους διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί έξω από την ισραηλινή πρεσβεία.

Αργεντινή: Απειλές για βόμβα σε πρεσβείες των ΗΠΑ και του Ισραήλ

Διαδήλωση υπέρ του παλαιστινιακού λαού έξω από το Δικαστήριο της Χάγης

Εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σήμερα έξω από την έδρα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) στη Χάγη, ζητώντας να αναλάβει δράση για να σταματήσουν τα εγκλήματα σε βάρος του παλαιστινιακού λαού, τα οποία κατήγγειλαν πως ισοδυναμούν με γενοκτονία.

Το ΔΠΔ ερευνά καταγγελίες για αποτρόπαια εγκλήματα που φέρονται να διέπραξαν μαχητές της Χαμάς στο Ισραήλ και ο ισραηλινός στρατός στη Λωρίδα της Γάζας από το 2014 μέχρι σήμερα.

Νέα δήλωση Μπάιντεν: «Θα προσφέρουμε τα πάντα στο Ισραήλ για να αμυνθεί ενάντια στη Χαμάς»

«Καταδικάζουμε τις δολοφονίες εκατέρωθεν. Ωστόσο, όταν πρόκειται για τη Γάζα, η διεθνής κοινότητα εθελοτυφλεί», είπε ο 50χρονος Ραφάτ Αλκαγιάλι, εξηγώντας πως συμμετείχε στη συγκέντρωση επειδή δεν έχει χάσει την πίστη του στο διεθνές δίκαιο.

Πολλοί διαδηλωτές κρατούσαν επιγραφές με συνθήματα όπως «Δικαιοσύνη για την Παλαιστίνη – Σταματήστε τη Γενοκτονία» και «Πόσα παιδιά θα πεθάνουν μέχρι να ασκηθεί δίωξη σε βάρος του Ισραήλ;».

Η Παλαιστινιακή Αρχή θέλει να διερευνηθεί από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο το πολύνεκρο πλήγμα στο νοσοκομείο της Γάζας, για το οποίο αλληλοκατηγορούνται το Ισραήλ και η Χαμάς, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπός της στη Γαλλία, Χάλα Άμπου Χασίρα.

Ο νέος κύκλος βίας στη Μέση Ανατολή ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου όταν η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς εξαπέλυσε συντονισμένες επιθέσεις στο ισραηλινό έδαφος, σκοτώνοντας περίπου 1.400 ανθρώπους και αιχμαλωτίζοντας άμαχους και στρατιωτικούς τους οποίους κρατά ομήρους στη Λωρίδα της Γάζας. Έκτοτε ο παλαιστινιακός θύλακας τελεί υπό πολιορκία και σφυροκοπείται αδιάκοπα από τον ισραηλινό στρατό, με απολογισμό περισσότερους από 3.400 νεκρούς.

Χαμάς: Θα παρουσιάσει στοιχεία που εμπλέκουν τους Ισραηλινούς με την επίθεση στο νοσοκομείο της Γάζας – ΒΙΝΤΕΟ

Την προηγούμενη εβδομάδα ο εισαγγελέας του ΔΠΔ Καρίμ Χαν είχε δηλώσει στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο είναι αρμόδιο να διερευνήσει καταγγελλόμενα εγκλήματα στην ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση, παρότι το εβραϊκό κράτος δεν έχει υπογράψει το Καταστατικό της Ρώμης.

IDF: Τουλάχιστον 450 οι αποτυχημένες ρίψεις ρουκετών από τη Γάζα στο Ισραήλ

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας υποστηρίζουν ότι οι παλαιστινιακές οργανώσεις, Χαμάς και Ισλαμική Τζιχάντ, έχουν προχωρήσει σε 450 αποτυχημένες ρίψεις ρουκετών από τη Λωρίδα της Γάζας προς το Ισραήλ.

Ο Ντανιέλ Χαγκάρι, εκπρόσωπος Τύπου των IDF, δήλωσε ότι οι αποτυχημένες ρίψεις «έχουν προκαλέσει τον θάνατο αθώων ανθρώπων».

Λωρίδα της Γάζας: 471 νεκροί και 341 τραυματίες από την έκρηξη στο νοσοκομείο – ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με τον Χαγκάρι, μέχρι στιγμής νεκροί είναι 303 στρατιώτες, με τις οικογένειές τους να έχουν ειδοποιηθεί.

Κατέστειλαν διαδήλωση για την Παλαιστίνη στο Μπαχρέιν

Το Κέντρο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Μπαχρέιν καταγγέλλει ότι κατεστάλη διαδήλωση αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη στο Μπαχρέιν.

Έκρηξη στο Νοσοκομείο της Γάζας: Οι Αραβικές χώρες απέδωσαν ομόφωνα την ευθύνη στο Ισραήλ

Δείτε βίντεο:

We got information that the police forces in #Bahrain are attacked a very peaceful protest demanding the expulsion of the occupied #Israeli ambassador while they were heading to the #USA #American embassy. #Bahrain #Palestine #Gaza pic.twitter.com/AIWt3tHODB — Bahrain Center for Human Rights (@BahrainRights) October 18, 2023

Αυξάνονται συνεχώς οι νεκροί στη Γάζα

Τουλάχιστον 3.478 είναι οι νεκροί Παλαιστίνιοι στη Λωρίδα της Γάζας μετά από τις ισραηλινές επιθέσεις, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας. Άλλοι 12.065 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ το 70% των τραυματιών είναι γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι.

Νετανιάχου: «Αυτός θα είναι ένας διαφορετικός πόλεμος, επειδή η Χαμάς είναι ένας διαφορετικός εχθρός»

Τουλάχιστον 1.300 άνθρωποι παραμένουν κάτω από τα ερείπια, ανάμεσά τους 600 παιδιά, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Δραματική είναι η κατάσταση στη Γάζα, με τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς να συνεχίζονται.

Πούτιν για νοσοκομείο της Γάζας: «Είναι τρομερό γεγονός» – Να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις

Βίντεο από drone αποτυπώνει την καταστροφή στο τέμενος στη Μουσεϊράτ

Τέμενος στον προσφυγικό καταυλισμό της Μουσεϊράτ χτυπήθηκε μετά από ισραηλινή επιδρομή. Ο Guardian μεταδίδει βίντεο από drone.

Ερυθρά Ημισέληνος: Τρεις νεκροί από ισραηλινά πυρά στη Δυτική Όχθη

Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος αναφέρει ότι τουλάχιστον τρεις Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις στη Δυτική Όχθη και άλλοι 78 έχουν τραυματιστεί.

Significant Clashes between Israeli Defense Forces, Armed-Israeli Citizens, and Palestinian Rioters are currently taking place across the West Bank near the Border with Jordan with at least 7 Palestinians said to have been Killed so far; Elements of Hamas are claimed to have also… pic.twitter.com/CfMsqZYQaQ — OSINTdefender (@sentdefender) October 13, 2023

Σε πόλεις της Δυτικής Όχθης πραγματοποιήθηκαν γενικές απεργίες, καθώς ο κόσμος βγήκε στους δρόμους την Τετάρτη για να διαμαρτυρηθεί για τον θάνατο τουλάχιστον 471 Παλαιστινίων στο χτύπημα στο νοσοκομείο στη Γάζα, για το οποίο κατηγορείται το Ισραήλ, αν και το ίδιο το αρνείται.

Η Ερυθρά Ημισέληνος τονίζει ότι οι τραυματίες εμπίπτουν σε μία από τέσσερις κατηγορίες:

13 από πραγματικά πυρά

3 από επίθεση και ξυλοδαρμό

3 από θραύσματα

59 από εισπνοή δακρυγόνων

Η Ερυθρά Ημισέληνος πρόσθεσε ότι τουλάχιστον 23 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και άλλοι 1.399 έχουν τραυματιστεί από την έναρξη του πολέμου Ισραήλ – Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

«Ο Νετανιάχου λιποτάκτησε, εγκατέλειψε τη χώρα»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ προκαλεί πλέον στον λαό του απέχθεια, αν όχι μίσος.

Μαζική η πορεία αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό

Ιδιαίτερα μαζική ήταν η πορεία αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό στην Αθήνα, μία μέρα μετά το χτύπημα του νοσοκομείου στην πολιορκημένη Γάζα.

Η Αστυνομία αναθεώρησε προς τα πάνω των αριθμό των διαδηλωτών, κάνοντας λόγο για 10.000 συμμετέχοντες, με τους διοργανωτές να εκτιμούν ότι ο αριθμός είναι ακόμη μεγαλύτερος.