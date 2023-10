Τζο Μπάιντεν: Συναντήθηκε με οικογένειες απαχθέντων – «Η απελευθέρωσή τους είναι ύψιστης προτεραιότητας για τις ΗΠΑ» – ΒΙΝΤΕΟ

Με μέλη οικογενειών των απαχθέντων και αγνοούμενων Ισραηλινών συναντήθηκε σήμερα ο Τζο Μπάιντεν, στο περιθώριο των επαφών του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Ισαάκ Χέρτσογκ, και τους υποσχέθηκε ότι οι ΗΠΑ θα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να επιστρέψουν στο σπίτι τους.

«Θα γυρίσουμε κάθε πέτρα, θα ψάξουμε κάθε δρόμο για να επιτύχουμε την απελευθέρωσή τους, αυτό είναι το ζήτημα ύψιστης προτεραιότητας για τις Ηνωμένες Πολιτείες» τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος στις οικογένειες των ομήρων, προσθέτοντας πως το Ισραήλ θα παραμείνει ένα προστατευμένο μέρος για τους Εβραίους και η κυβέρνησή του θα κάνει τα πάντα προς αυτή την κατεύθυνση.

President Biden says the families and loved ones of Hamas hostages are not alone, and the US is “pursuing every avenue” to bring the captives home https://t.co/WBv2ued0Lq pic.twitter.com/eRRLrV8GUo

— Bloomberg Politics (@bpolitics) October 18, 2023