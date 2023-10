Χαμάς: Θα παρουσιάσει στοιχεία που εμπλέκουν τους Ισραηλινούς με την επίθεση στο νοσοκομείο της Γάζας – ΒΙΝΤΕΟ

Το Ισραήλ κατηγόρησε ξανά σήμερα η Χαμάς για την έκρηξη στο νοσοκομείο Αλ-Αχλί στη Γάζα, προσθέτοντας ακόμα πως σύντομα θα παρουσιάσει στοιχεία που εμπλέκουν τους Ισραηλινούς στο μακελειό που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης.

Σε δηλώσεις που έκανε ο εκπρόσωπος της παλαιστινιακής οργάνωσης, Φαουζί Μπαρχούμ τόνισε ότι το Ισραήλ επιτέθηκε με κατευθυνόμενους πυραύλους στο νοσοκομείο, αρκετές ώρες αφότου η ισραηλινή Γενική Υπηρεσία Ασφαλείας «επικοινώνησε αρκετές φορές με το προσωπικό του ιδρύματος, απειλώντας πως θα το ανατινάξει».

Last night, the dirty occupation bombed a school belonging to Anura, and now they know about it due to the large number of bombings that took place yesterday after the hospital was bombed. It contained a number of displaced people, and there were many dead. #Gaza_under_attack pic.twitter.com/aC9rWo9X1q

— SARA ARFAT🇵🇸 (@saraarfat8) October 18, 2023