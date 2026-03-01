Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: 6 Ισραηλινοί νεκροί από βαλλιστικό πύραυλο του Ιράν

Εξι νεκροί Ισραηλινοί και τουλάχιστον 20 τραυματίες από την πτώση ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου στη Μπέιτ Σεμές, εξω από την Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με την υπηρεσία ασθενοφόρων Magen David Adom.

Η MDA αναφέρει ότι άλλα περίπου 20 άτομα τραυματίστηκαν από την πρόσκρουση, μεταξύ των οποίων δύο σε σοβαρή κατάσταση.

Ο στρατός αναφέρει ότι έχει αποστείλει δυνάμεις έρευνας και διάσωσης και γιατρούς στον τόπο του συμβάντος, καθώς και ένα ελικόπτερο για να βοηθήσει στην απομάκρυνση των τραυματιών.

