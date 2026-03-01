Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: 6 Ισραηλινοί νεκροί από βαλλιστικό πύραυλο του Ιράν

Το συμβάν έγινε στη Μπέιτ Σεμές, έξω από την Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με την υπηρεσία ασθενοφόρων Magen David Adom.

01 Μαρ. 2026 15:36
Pelop News

Εξι νεκροί Ισραηλινοί και τουλάχιστον 20 τραυματίες από την πτώση ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου στη Μπέιτ Σεμές, εξω από την Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με την υπηρεσία ασθενοφόρων Magen David Adom.

Η MDA αναφέρει ότι άλλα περίπου 20 άτομα τραυματίστηκαν από την πρόσκρουση, μεταξύ των οποίων δύο σε σοβαρή κατάσταση.

Ο στρατός αναφέρει ότι έχει αποστείλει δυνάμεις έρευνας και διάσωσης και γιατρούς στον τόπο του συμβάντος, καθώς και ένα ελικόπτερο για να βοηθήσει στην απομάκρυνση των τραυματιών.

