Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: «Καπνός» 10,4 δισ. ευρώ στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Σημαντικές απώλειες καταγράφει το Χρηματιστήριο Αθηνών από την έναρξη των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, με τις γεωπολιτικές εξελίξεις να προκαλούν ισχυρές πιέσεις στις αγορές και έντονη νευρικότητα στους επενδυτές.

Από την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, η χρηματιστηριακή αγορά έχει χάσει περίπου 10,4 δισ. ευρώ σε κεφαλαιοποίηση, ενώ ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες της τάξης του 6,81%.

Η συνολική χρηματιστηριακή αξία των εισηγμένων εταιρειών περιορίστηκε στα 146,722 δισ. ευρώ, έναντι 157,126 δισ. ευρώ πριν από την κλιμάκωση της κρίσης, αποτυπώνοντας τον αντίκτυπο που έχει η ένταση στη Μέση Ανατολή στις διεθνείς αγορές.

Ουσιαστικά, ο Γενικός Δείκτης έχει σχεδόν εξαλείψει τα κέρδη που είχε καταγράψει από την αρχή του 2026, ενώ ακόμη μεγαλύτερες πιέσεις δέχεται ο τραπεζικός κλάδος, με τον σχετικό δείκτη να εμφανίζει απώλειες 8,35%.

Οι μετοχές που αντέχουν στις πιέσεις

Παρά το αρνητικό κλίμα, ορισμένες μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης εμφάνισαν ανθεκτικότητα. Θετικά κινήθηκαν οι τίτλοι της ΕΥΔΑΠ με άνοδο 7,78%, των ΕΛΠΕ με κέρδη 1,87% και της Motor Oil με μικρή άνοδο 0,05%.

Αντίθετα, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκαν οι μετοχές της Aegean Airlines με πτώση 15,60%, της Optima Bank (-12,68%), της Viohalco (-12,55%), της Elvalhalcor (-12,47%), της Τιτάν (-11,43%) και της Τράπεζας Πειραιώς (-11,33%).

Απώλειες καταγράφουν επίσης οι μετοχές του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (-9,62%), της Eurobank (-8,88%), της ΔΕΗ (-8,47%), της Lamda Development (-8,44%), του ΟΠΑΠ (-8,10%) και της Alpha Bank (-7,72%).

Ακολουθούν οι μετοχές της Σαράντης (-6,15%), της Εθνικής Τράπεζας (-6,06%), της Jumbo (-5,96%), της Τράπεζας Κύπρου (-5,83%), του ΟΤΕ (-4,74%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-4,43%), της Coca-Cola HBC (-4,40%) και της Metlen (-3,97%).

Πιο περιορισμένες απώλειες καταγράφουν οι μετοχές της Aktor (-0,38%) και του ΟΛΠ (-0,53%).

Καθοριστικός παράγοντας η διάρκεια της σύγκρουσης

Η πορεία των αγορών τις επόμενες εβδομάδες θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη διάρκεια και την ένταση της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν.

Σύμφωνα με βασικό σενάριο της Moody’s, η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να διαρκέσει από τέσσερις έως έξι εβδομάδες. Σε αυτή την περίπτωση, οι επιπτώσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας, στις οικονομίες του Κόλπου και στο παγκόσμιο εμπόριο εκτιμάται ότι θα παραμείνουν σχετικά ελεγχόμενες.

Ωστόσο, σε περίπτωση που η κρίση παραταθεί πέρα από αυτό το χρονικό διάστημα, η Moody’s προειδοποιεί για αλυσιδωτές επιπτώσεις και αυξημένους πιστωτικούς κινδύνους.

Ποιες μετοχές θεωρούνται πιο «αμυντικές»

Σε σχετική της έκθεση, η Axia – Alpha Finance επισημαίνει ότι ο αντίκτυπος της κρίσης στο ελληνικό χρηματιστήριο παραμένει προς το παρόν περιορισμένος.

Παράλληλα, τονίζει ότι ορισμένες εταιρείες διαθέτουν πιο «αμυντικά» χαρακτηριστικά, όπως ο ΟΤΕ, ο ΟΠΑΠ, η Jumbo, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η Cenergy, ο ΑΔΜΗΕ και η ΕΥΔΑΠ.

Σε ό,τι αφορά τον ενεργειακό τομέα, τα διυλιστήρια αναμένεται να έχουν μικτές επιπτώσεις βραχυπρόθεσμα. Τόσο η HelleniQ Energy όσο και η Motor Oil φαίνεται ότι μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους σε πρώτες ύλες για ορισμένες εβδομάδες.

Εταιρείες όπως η ΔΕΗ, η Metlen, αλλά και οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Motor Oil και HelleniQ Energy ενδέχεται να επωφεληθούν προσωρινά από υψηλότερες τιμές ενέργειας.

Πιέσεις στον τουρισμό και τις μεταφορές

Αντίθετα, εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των αερομεταφορών και των μεταφορών ενδέχεται να επηρεαστούν περισσότερο.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η κρίση στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να περιορίσει την επιβατική κίνηση προς και από την περιοχή, επηρεάζοντας άμεσα τον όγκο των πτήσεων της Aegean Airlines και τη δραστηριότητα του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.

Για τα ελληνικά λιμάνια, όπως ο ΟΛΠ και ο ΟΛΘ, η Axia – Alpha Finance εκτιμά ότι μια περιορισμένη σύγκρουση θα έχει μικρό αντίκτυπο βραχυπρόθεσμα. Ωστόσο, σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης, ενδέχεται να επηρεαστεί η ζήτηση στους τερματικούς σταθμούς επιβατών και κρουαζιέρας.

Ο αντίκτυπος στην ελληνική οικονομία

Η Optima Research επισημαίνει ότι το βασικό ζήτημα για την ελληνική οικονομία παραμένει η διάρκεια της κρίσης. Αν η σύγκρουση παραταθεί, υπάρχει κίνδυνος οι επιπτώσεις να μετατραπούν σε ουσιαστικό εμπόδιο για την οικονομική ανάπτυξη το 2026.

Η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι καθαρός εισαγωγέας ενεργειακών αγαθών, γεγονός που σημαίνει ότι κάθε αύξηση των διεθνών τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου επιβαρύνει το εμπορικό ισοζύγιο και περιορίζει την αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Optima Research, για κάθε αύξηση της τιμής του πετρελαίου κατά 10 δολάρια ανά βαρέλι, το ελληνικό ΑΕΠ επηρεάζεται αρνητικά κατά περίπου 0,15%.

Παρά την τρέχουσα αναταραχή, η Bank of America εξακολουθεί να θεωρεί το Χρηματιστήριο Αθηνών μία από τις πιο ελκυστικές αγορές στην περιοχή EEMEA (Ανατολική Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική).

Όπως σημειώνει, οι ελληνικές μετοχές συνεχίζουν να προσφέρουν ισχυρό συνδυασμό αποτιμήσεων, μερισματικών αποδόσεων και προοπτικών κερδοφορίας. Ωστόσο, η κλιμάκωση της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή δημιουργεί έναν νέο παράγοντα αβεβαιότητας που ενδέχεται να επηρεάσει τη διάθεση για επενδυτικό ρίσκο διεθνώς.

