Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ο στρατός του Ισραήλ αναμένει το σήμα επίθεσης

Με το «πράσινο φως» για τη χερσαία επιχείρηση να έχει δοθεί και την αντίστροφη μέτρηση να έχει ξεκινήσει, ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ήδη από χθες Σάββατο (21.10.2023) ότι θα «αυξήσει» τους βομβαρδισμούς κατά της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

«Από σήμερα θα αυξήσουμε τα πλήγματα» στη Λωρίδα της Γάζας, προειδοποίησε ο στρατηγός Ντάνιελ Χαγκάρι, εκπρόσωπος του στρατού του Ισραήλ, χθες το βράδυ. «Θα μπούμε στις επόμενες φάσεις του πολέμου στις συνθήκες που θα είναι οι βέλτιστες για εμάς», πρόσθεσε στη συνέντευξη Τύπου που μεταδόθηκε ζωντανά από την τηλεόραση, ενόψει της επόμενης φάσης των επιχειρήσεων κατά της Χαμάς.

Ο στρατηγός Χαγκάρι επιβεβαίωσε επίσης την παρουσία τουλάχιστον 210 ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας, η πλειονότητα των οποίων είναι Ισραηλινοί. Το Κατάρ, μια από τις χώρες που έχουν μεσολαβητικό ρόλο στην κρίση των ομήρων της Χαμάς, θεωρεί πιθανή την «πολύ σύντομα» απελευθέρωση των ομήρων χάρη στις συζητήσεις που είναι σε εξέλιξη.

Αξιωματούχοι του ισραηλινού στρατού επισκέφθηκαν χθες τα στρατεύματα, τονίζοντας την προετοιμασία των ενόπλων δυνάμεων για πιθανή χερσαία επέμβαση στη Λωρίδα της Γάζας.

«Θα μπούμε στη Γάζα, θα το κάνουμε για επιχειρησιακό σκοπό, να καταστρέψουμε τις υποδομές και τους τρομοκράτες της Χαμάς, και θα το κάνουμε με επαγγελματικό τρόπο», δήλωσε κατά την επιθεώρηση των στρατευμάτων ο αρχηγός του γενικού επιτελείου, Χέρτζι Χαλέβι.

«Η Γάζα είναι πολύπλοκη, η Γάζα είναι πυκνοκατοικημένη, ο εχθρός προετοιμάζει πολλά πράγματα εκεί, αλλά προετοιμαζόμαστε και εμείς γι’ αυτόν», προειδοποίησε ο ανώτερος αξιωματικός και συμπλήρωσε ότι «θα έχουμε στο μυαλό τις φωτογραφίες και τις εικόνες, όπως και τους νεκρούς πριν από δύο εβδομάδες».

Νέες συγκρούσεις σημειώθηκαν το Σάββατο το βράδυ μεταξύ του ισραηλινού στρατού και μαχητών της λιβανέχικης Χεζμπολάχ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και να τραυματιστούν αρκετοί στρατιώτες στα σύνορα, μια περιοχή όπου η ένταση έχει οξυνθεί μετά την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου εναντίον της Χαμάς.

Στον Λίβανο το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, σύμμαχος της Χαμάς, ανακοίνωσε ότι 6 μαχητές του σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις. Ο Ισλαμικός Τζιχάντ, μια ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση, επεσήμανε ότι ένα μέλος του σκοτώθηκε.

Το εθνικό πρακτορείο του Λιβάνου NNA μετέδωσε χθες το βράδυ ότι η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία διεξήγαγε επιδρομές κοντά στη μεθόριο, κυρίως στην Άλμα αλ Σάαμπ, τη Γιάριν και τη Νταΐρα, ενώ έκανε λόγο για «σοβαρούς βομβαρδισμούς κοντά στη Γιαρούν».

Από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι στη διάρκεια του Σαββάτου σημειώθηκε σειρά περιστατικών στο βόρειο Ισραήλ, όπως η εκτόξευση αντιαρματικής ρουκέτας από μαχητές της Χεζμπολάχ με κατεύθυνση το χωριό Μπαράμ, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις Ισραηλινοί στρατιώτες, ένας εκ των οποίων σοβαρά.

Ο στρατός επεσήμανε επίσης ότι έπληξε θέση από την οποία η Χεζμπολάχ θα εκτόξευε αντιαρματικές ρουκέτες προς τη μεθοριακή πόλη Σλόμι. Δύο Ταϊλανδοί τραυματίστηκαν από θραύσματα οβίδων κοντά στο χωριό Μαργκαλιότ.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε την Παρασκευή την εκκένωση της Κιριάτ Σμόνα, μιας πόλης στη μεθόριο με τον Λίβανο που μετρά περίπου 25.000 κατοίκους.

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε χθες ότι στοχοθέτησε τον τομέα Χανίτα με «κατευθυνόμενους πυραύλους», όπως και «το αλ Άμπαντ», σημειώνοντας ότι εκεί κατέστρεψε «τεχνικό εξοπλισμό». Πρόσθεσε ότι βομβάρδισε «τη θέση της Ρουγαϊσάτ αλ Άλαμ».

Ο δεύτερος στην ιεραρχία της Χεζμπολάχ, ο σεΐχης Νάιμ Κάσεμ, εξέδωσε νέες προειδοποιήσεις για το ενδεχόμενο κλιμάκωσης: «Με βάση τα γεγονότα, αν υπάρξει ένα συμβάν που απαιτεί ενισχυμένη επέμβαση από την πλευρά μας, θα το πράξουμε», τόνισε στη διάρκεια της κηδείας μέλους της σιιτικής οργάνωσης.

Οι νέες αυτές ανταλλαγές πυρών σημειώθηκαν την ώρα που ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Γιοάβ Γκάλαντ, επισκεπτόταν Ισραηλινούς στρατιώτες που σταθμεύουν στο βόρειο τμήμα της χώρας. «Η Χεζμπολάχ αποφάσισε να πάρει μέρος στη μάχες και πληρώνει το τίμημα», δήλωσε.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε την Παρασκευή με τον Λιβανέζο πρωθυπουργό, Ναζίμπ Μικάτι, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, εξέφρασε «την αυξανόμενη ανησυχία του για την κλιμάκωση της έντασης» στα σύνορα και «υπογράμμισε τη συνεχή αμερικανική στήριξη» στις δυνάμεις ασφαλείας του Λιβάνου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η διεθνής κοινότητα ανησυχεί για το ενδεχόμενο να ανοίξει δεύτερο μέτωπο στο βόρειο Ισραήλ, όπου καθημερινά υπάρχουν ανταλλαγές πυρών. Άλλωστε, μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, ο ισραηλινός στρατός βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού στα βόρεια σύνορα της χώρας για μια ενδεχόμενη επίθεση της Χεζμπολάχ.

Τουλάχιστον 26 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον νότιο Λίβανο από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, ανάμεσά τους 15 μαχητές της Χεζμπολάχ, αλλά και άμαχοι όπως και ένας δημοσιογράφος του Reuters, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP.

Από την ισραηλινή πλευρά, τρεις στρατιώτες και ένας άμαχος έχουν σκοτωθεί σε ανταλλαγές πυρών με τη Χεζμπολάχ, όπως έχει ανακοινώσει ο στρατός.

Την αποστολή αντιπυραυλικού συστήματος THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) και περισσότερων Patriot στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, ως απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατευμάτων στην περιοχή.

«Κατόπιν διεξοδικών συζητήσεων με τον πρόεδρο Μπάιντεν σχετικά με πρόσφατα κλιμακούμενες ενέργειες από το Ιράν και από προσκείμενες (στην Τεχεράνη) δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, διέταξα σήμερα σειρά πρόσθετων μέτρων για την περαιτέρω ενίσχυση των θέσεων» των ΗΠΑ στην περιοχή, αναφέρει η ανακοίνωση του αμερικανού υπουργού Άμυνας Λόιντ Όστιν.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ γνωστοποίησε επίσης ότι έθεσε σε κατάσταση επιφυλακής επιπλέον στρατιωτική δύναμη, η οποία θα είναι έτοιμη να αναπτυχθεί στην περιοχή εφόσον κριθεί απαραίτητο. Δεν υπεισήλθε ωστόσο σε λεπτομέρειες σχετικά με τον αριθμό των αμερικανών στρατιωτών.

