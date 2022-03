Πόλεμος στη Ουκρανία: 8η μέρα πολιορκίας – Βομβάρδισαν κέντρο τηλεόρασης στο Κίεβο – Απειλούν τη Μαριούπολη οι αυτονομιστές – ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Ουκρανία: 1 εκατ. πρόσφυγες εγκαταλείπουν τη χώρα – ΦΩΤΟ

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της UNHCR, από τους 934.000 πρόσφυγες από την Ουκρανία νωρίς σήμερα, πάνω από τους μισούς κατέφυγαν στη γειτονική Πολωνία – πάνω από 505.000 – και άνω των 116.000 πήγαν στην Ουγγαρία. Η Μολδαβία υποδέχθηκε πάνω από 79.000 και άλλοι 71.200 πρόσφυγες πήγαν στη Σλοβακία.

Σήμερα Πέμπτη οι υπουργοί Εσωτερικών των κρατών μελών της της ΕΕ θα συζητήσουν πώς θα βοηθήσουν τους ανθρώπους που εγκατέλειψαν την Ουκρανία μετά τη ρωσική επίθεση. «Όλοι όσοι έφυγαν για να σωθούν από τις βόμβες του (προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ) Πούτιν είναι ευπρόσδεκτοι στην Ευρώπη», ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες της για την πρωτοβουλία.

Ουκρανοί κρατούν Ρώσο στρατιώτη αιχμάλωτο – Πήραν τη μητέρα του για να της πουν ότι είναι καλά – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα συγκινητικό βίντεο έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία και το οποίο φαίνεται να δείχνει έναν αιχμάλωτο Ρώσο στρατιώτη να ξεσπά σε κλάματα καθώς πίνει τσάι όταν Ουκρανοί καλούν τη μητέρα του για να της πουν ότι είναι καλά.

Ο στρατιώτης κλαίει καθώς κατά πάσα πιθανότητα αντικρίζει τη μητέρα του στη βιντεοκλήση. Δεν λέει τίποτα, αλλά παλεύει να κρατήσει την ψυχραιμία του καθώς τρώει και πίνει, τελειώνοντας με ένα φιλί στη μαμά του.

Πόλεμος στην Ουκρανία: Στόχος επίθεσης κέντρο ραδιοφωνίας και τηλεόρασης στο Κίεβο – Περικυκλωμένη η Μαριούπολη

Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν ένα κέντρο ραδιοφωνίας και τηλεόρασης στο Κίεβο και κατέλαβαν την πόλη Μπαλακλίγια κοντά στη Χαρκίβ, στην ανατολική Ουκρανία, μετέδωσε το πρακτορείο Interfax επικαλούμενο το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας.

Ο ηγέτης των φιλορώσων αυτονομιστών στην αυτοανακηρυγμένη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντανιέτσκ, ο Έντουαρντ Μπασούριν, απείλησε σήμερα ότι οι δικές του δυνάμεις και ο ρωσικός στρατός μπορεί να αρχίσει στοχευμένα πλήγματα στη Μαριούπολη εάν οι ουκρανικές δυνάμεις εκεί δεν καταθέσουν τα όπλα και παραδοθούν, μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Συγκλονιστικές μαρτυρίες από την Ουκρανία: «Ακούμε αεροπλάνα και δεν ξέρουμε εάν θα πετύχουν το σπίτι μας» – BINTEO

Για τις εφιαλτικές στιγμές που ζουν οι κάτοικοι του Χάρκοβο μίλησε η Εύα Κασομούλη, η οποία μετακόμισε στην πόλη όταν ήταν 7 χρονών.

«Είναι η όγδοη ημέρα που ξυπνάμε και δεν μπορούμε να κοιμηθούμε από τους βομβαρδισμούς. Ακούμε τρομερούς ήχους από αεροπλάνα και ρουκέτες και δεν καταλαβαίνουμε εάν θα πετύχουν το σπίτι μας. Ταρακουνιούνται οι τοίχοι, σπάνε τα παράθυρα. Οι φίλοι μου στο άλλο μέρος της πόλης δεν έχουν πια σπίτι και έξω είναι χειμώνας…», είπε

Oυκρανία: Νέες διαπραγματεύσεις με νέα δεδομένα και ζητούμενο την κατάπαυση πυρός

Πρώτος στόχος αν και όχι εύκολα επιτεύξιμος η κατάπαυση του πυρός. Σύμβουλος του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, ανακοίνωσε τα μεσάνυχτα, ότι η Ρωσία είναι έτοιμη και συζητά για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, όπως επίσης και για τη διάνοιξη ανθρωπιστικής οδού.

Το θέμα της κατάπαυσης του πυρός είχε τεθεί επιτακτικά και από τον ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προκειμένου να προσέλθει στις διαπραγματεύσεις, εκφράζοντας παράλληλα την οργή του για το σφυροκόπημα που δέχεται η χώρα του από τις ρωσικές δυνάμεις.

Αγωνία για το κονβόι των Ελλήνων: Δίνουν «μάχη» με το χρόνο για να περάσουν τα σύνορα

Οι απεσταλμένοι των Μέσων ενημέρωσης και τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής διανυκτέρευσαν στη Ζαπορίζια, στο ξενοδοχείο In Tourist και σήμερα το πρωί αναχωρούν με προορισμό την Ελλάδα.

Όμως το ταξίδι τους προς τα ελληνικά σύνορα κάθε άλλο παρά εύκολη υπόθεση είναι όπως αποδείχθηκε και χθες όταν δυο από τα 21 αυτοκίνητα της αποστολής δέχθηκαν σφαίρες στα λάστιχα με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθούν.

Κόλαση εκρήξεων στο Κίεβο

Και ενώ όλοι περιμένουν να ξαναρχίσουν οι συνομιλίες με τη Ρωσία να ισχυρίζεται ότι βάζει στο τραπέζι και την κατάπαυση πυρός, οι δυνάμεις της Μόσχας περικυκλώνουν, αργά αλλά σταθερά, τις ουκρανικές πόλεις, ενώ η Χερσώνα και ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια είναι ήδη στα χέρια των Ρώσων. Αποκλεισμένες από τις ρωσικές δυνάμεις και οι Οδησσός και Μαριούπολη.

Για ακόμη ένα βράδυ, η νύχτα ήταν κόλαση στο Κίεβο, με την ουκρανική πρωτεύουσα να ζει ξανά με τον τρόπο των συνεχών και ισχυρών εκρήξεων και τις σειρήνες της αεράμυνας να ηχούν συνεχώς.

Ξημερώματα Πέμπτης, πολλές και ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο και οι κάτοικοι κλήθηκαν να πάνε αμέσως σε καταφύγια, μετέδωσε το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων UNIAN.

Βίντεο στα social media καταγράφουν εκρήξεις, αλλά δεν δόθηκαν λεπτομέρειες και δεν ήταν ξεκάθαρο αν επρόκειτο για αεροπορική επιδρομή ή ποιοι είναι οι στόχοι.

Αυτό που όλοι γνώριζαν από χθες και είχαν ανακοινώσει επίσημα και οι Ρώσοι επιβεβαιώθηκε (ξανά) και από Ουκρανούς αξιωματούχους: πως η Χερσώνα βρίσκεται στα χέρια των Ρώσων. Η πόλη, μεγαλούπολη της νότιας Ουκρανίας καταλήφθηκε έπειτα από σφοδρές μάχες.

Ο επικεφαλής των περιφερειακών αρχών Γκενάντι Λαχούτα ανέφερε μέσω Telegram ότι «οι δυνάμεις κατοχής (ο ρωσικός στρατός) βρίσκονται σε όλες τις συνοικίες της πόλης και είναι πολύ επικίνδυνες».