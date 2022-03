Πόλεμος στην Ουκρανία: Στις 16.00 ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις – Το Κίεβο απορρίπτει τους ανθρωπιστικούς διαδρόμους ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Νεότερη ενημέρωση: Πόλεμος στην Ουκρανία: Στις 16:00 λένε οι Ουκρανοί πως αρχίζουν οι διαπραγματεύσεις

Η ρωσική αντιπροσωπεία έφτασε στο σημείο των διαπραγματεύσεων με Ουκρανούς διαπραγματευτές μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA. Στο μεταξύ, η ουκρανική αντιπροσωπεία ταξίδεψε ξανά με ελικόπτερο και ο διαπραγματευτής του Κιέβου έβγαλε την καθιερωμένη… σέλφι με το ελικόπτερο, ενημερώνοντας ότι η συνάντηση θα ξεκινήσει στις 16:00.

Νεότερη Ενημέρωση: Πόλεμος στην Ουκρανία: Στις 14:00 ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Μόσχας και Κιέβου στη Λευκορωσία

Στις 14:00 αναμένεται να ξεκινήσουν στη Λευκορωσία οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Κιέβου για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, όπως μετέδωσε η ρωσική κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη το λευκορωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Belta.

Νεότερη Ενημέρωση: Νέο μήνυμα Ζελένσκι: Ζητά στρατιωτικά αεροσκάφη και μποϊκοτάζ στο ρωσικό πετρέλαιο

Νέο μήνυμα για τον πόλεμο στην Ουκρανία έστειλε μέσω βιντεοσκοπημένες ομιλίας του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζητώντας από τη διεθνή κοινότητα νέες κυρώσεις για τη Ρωσίας.

«Αν η εισβολή (στην Ουκρανία) συνεχιστεί και η Ρωσία δεν έχει εγκαταλείψει τα σχέδιά της κατά της Ουκρανίας, τότε χρειάζεται ένα νέο πακέτο κυρώσεων…για χάρη της ειρήνης», ανέφερε μεταξύ άλλων, καλώντας άπαντες να προχωρήσουν στην παροχή στρατιωτικών αεροσκαφών στη χώρα του, αλλά και να μποϊκοτάρουν το ρωσικό πετρέλαιο, αλλά και γενικότερα τα ρωσικά προϊόντα.

Νεότερη Ενημέρωση: Το Κίεβο απορρίπτει τους ανθρωπιστικούς διαδρόμους που προτείνει η Ρωσία

Αρνητική είναι η στάση του Κιέβου απέναντι στους ανθρωπιστικούς διαδρόμους που προτείνει η Μόσχα προς Ρωσία και Λευκορωσίας για την απομάκρυνση των αμάχων από Κίεβο, Χάρκοβο, Μαριούπολη και Σούμι, σύμφωνα με την αντιπρόεδρο της κυβέρνησης της Ουκρανίας, Ιρίνα Βερεστσούκ.

«Δεν είναι μια αποδεκτή πρόταση», τόνισε η Βερεστσούκ.

Εξάλλου η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης επεσήμανε ότι το Κίεβο ζήτησε από τη Μόσχα να συμφωνήσει σε εκεχειρία από σήμερα το πρωί, προκειμένου να μπορέσουν οι Ουκρανοί που είναι εγκλωβισμένοι σε πόλεις στο ανατολικό τμήμα της χώρας να καταφέρουν να φτάσουν ως τη Λβιβ, στα δυτικά.

Νεότερη Ενημέρωση: Οδησσός: Σε εξέλιξη η επιχείρηση «Νόστος 5» – Απομακρύνονται 34 άτομα

Πριν από λίγο ξεκίνησε η επιχείρηση «Νόστος 5» – εκκένωση 34 ατόμων, συμπεριλαμβανομένων 25 ναυτικών, από την Οδησσό με κατεύθυνση τη Μολδαβία, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, που επικαλείται το ΑΜΠΕ.

Την επιχείρηση συντονίζει ο γενικός πρόξενος Δημήτρης Δόχτσης.

Νεότερη Ενημέρωση: Πληροφορίες για εννέα νεκρούς κατά τον βομβαρδισμό του αεροδρομίου Βινίτσια

Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του βομβαρδισμού από τον ρωσικό στρατό του αεροδρομίου Βινίτσια, το οποίο βρίσκεται περίπου 200 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Κιέβου, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν οι ουκρανικές υπηρεσίες διάσωσης, με τον πόλεμο στην Ουκρανία να συνεχίζεται για 12η μέρα.

Νεότερη Ενημέρωση: Επίθεση φιλορώσων αυτονομιστών ανταρτών στη Μαριούπολη

Επίθεση από φιλορώσους αυτονομιστές αντάρτες φαίνεται πώς δέχτηκε η Μαριούπολη κατά την 12η ημέρα του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, το οποίο ξεκαθάρισε ότι έχουν ανοίξει ανθρωπιστικός διάδρομος για την απομάκρυνση των αμάχων από την πόλη.

Μάλιστα, ο εκπρόσωπος του υπουργείου, Ιγκόρ Κονασένκοφ, επεσήμανε ότι θα δημιουργηθούν έξι ανθρωπιστικοί διάδρομοι γύρω από ουκρανικές πόλεις.

Την ίδια ώρα, η Ουκρανία κατήγγειλε ότι η ρωσική πρόταση για τους ανθρωπιστικούς διαδρόμους είναι «εντελώς ανήθικη», αφού η Μόσχα ανακοίνωσε ότι θα επιτρέπει στους αμάχους να φεύγουν με την προϋπόθεση να καταφεύγουν στη Ρωσία ή τη Λευκορωσία.

Νεότερη Ενημέρωση: Βόμβα 500 κιλών έπεσε σε κτίριο κατοικιών και δεν εξερράγη

«Ρωσική βόμβα 500 κιλών έπεσε σε κτίριο με κατοίκους και δεν εξερράγη. Πολλές άλλες εξερράγησαν, σκοτώνοντας αθώους άνδρες, γυναίκες και παιδιά» έγραψε στο Twitter ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Ντμίτρο Κουλέμπα

This horrific 500-kg Russian bomb fell on a residential building in Chernihiv and didn’t explode. Many other did, killing innocent men, women and children. Help us protect our people from Russian barbarians! Help us close the sky. Provide us with combat aircraft. Do something! pic.twitter.com/3Re0jlaKEL

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 6, 2022