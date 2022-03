Πόλεμος στην Ουκρανία – Δραματικές ώρες στο Κίεβο: Πάνω από 15.000 άμαχοι βρήκαν καταφύγιο στα υπόγεια του μετρό – ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Το πιο εντυπωσιακό μετρό της Ευρώπης είναι πλέον το «σπίτι» 15.000 Ουκρανών. Χιλιάδες πολίτες κρύβονται αυτή τη στιγμή στους σταθμούς του μετρό του Κιέβου για να προστατευτούν από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς, όπως αναφέρει η ουκρανική εφημερίδα η «Kyiv Independent».

Γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι έχουν βρει εκεί καταφύγιο για να σωθούν. Πρόσωπα σκυθρωπά και προβληματισμένα. Ακούγονται κλάματα μωρών ενώ τα μεγαλύτερα παιδιά ασχολούνται με το μοναδικό παιχνίδι που πρόλαβαν να πάρουν από το σπίτι τους και ξεχνιούνται…

We never abandon our friends. While our pets are forced to hide in Kyiv metro, 🇷🇺 shell hit an Animal shelter in Kyiv region. Rescuers could not find a way to put out the fire due to the shelling.

60 foreign journalists will now show the whole world how the people of Kyiv live at the Dorohozhychi metro station.

