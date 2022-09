Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία «χτύπησε» πυρηνικό σταθμό στο Μικολάιφ

Παρά την επίθεση της Ρωσίας, πάντως, οι αντιδραστήρες του πυρηνικού σταθμού δεν υπέστησαν ζημιές και λειτουργούν κανονικά, ανακοίνωσε η κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας της Ουκρανίας, Energoatom.

Έκρηξη σημειώθηκε σε απόσταση 300 μέτρων από τους αντιδραστήρες και προκάλεσε ζημιές σε κτίρια του πυρηνικού σταθμού, προσθέτει η Energoatom σε ανακοίνωσή της.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέβασε στα social media βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης.

Η επίθεση προκάλεσε επίσης ζημιές σε κοντινό υδροηλεκτρικό σταθμό και γραμμές του δικτύου παροχής, διευκρινίζει η ουκρανική εταιρεία.

Tonight the #Russian occupiers shelled #Zaporizhzhia, #Mykolaiv, and the South #Ukrainian nuclear power plant. The missile fell 300 meters from the nuclear reactors, Energoatom reports. pic.twitter.com/eWbMhsk8oV

— NEXTA (@nexta_tv) September 19, 2022