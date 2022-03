Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι Ρώσοι κατέλαβαν το πυρηνικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια – Υπό πολιορκία η Μαριούπολη – ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Υπό πολιορκία αλλά σε ουκρανικά χέρια η Μαριούπολη

Η Μαριούπολη, η πόλη-λιμάνι στη νοτιοανατολική Ουκρανία, παραμένει υπό ουκρανικό έλεγχο, αλλά έχει περικυκλωθεί από τις ρωσικές δυνάμεις και υφίσταται σφοδρά πλήγματα, αναφέρεται σε επικαιροποιημένη αναφορά των υπηρεσιών πληροφοριών του υπουργείου Άμυνας της Βρετανίας.

“Η Μαριούπολη παραμένει υπό ουκρανικό έλεγχο, αλλά έχει πιθανόν περικυκλωθεί από ρωσικές δυνάμεις”, σύμφωνα με το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

“Οι αστικές υποδομές της πόλης υφίστανται σφοδρά πλήγματα από τις ρωσικές δυνάμεις”, προσθέτει.

Τι δείχνουν έγγραφα των Ρώσων που έπεσαν στα χέρια των Ουκρανών -Πώς σχεδίαζαν την εισβολή – ΦΩΤΟ

Φωτογραφίες των φερόμενων ρωσικών εγγράφων δημοσίευσε στο λογαριασμό της στο Facebook η Επιχειρησιακή Ομάδα Ανατολής των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, που δείχνουν ότι οι Ρώσοι επιτελείς ενέκριναν τα επιχειρησιακά σχέδια της εισβολής στην Ουκρανία στις 18 Ιανουαρίου.

Στρατιώτες σημάδευαν αυτοκίνητα δημοσιογράφων που εγκαταλείπουν τη Μαριούπολη – ΒΙΝΤΕΟ

Τις δυσκολίες που βιώνουν όσοι επιχειρούν να φύγουν από την εμπόλεμη ζώνη κατέγραψε η κάμερα του ITV News.

Προσπάθησαν να δολοφονήσουν τον Ζελένσκι τουλάχιστον τρεις φορές την τελευταία εβδομάδα

Δολοφόνοι προσπάθησαν να σκοτώσουν τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι τουλάχιστον 3 φορές από την ρωσική εισβολή την περασμένη εβδομάδα.

Τα παραπάνω αναφέρει νέα έκθεση. Σύμφωνα με τους Times του Λονδίνου, τα σχέδια δολοφονίας ματαιώθηκαν όταν οι Ρώσοι που διαφωνούν με τον πόλεμο τροφοδότησαν πληροφορίες στην Ουκρανία σχετικά με δύο ξεχωριστές ομάδες μισθοφόρων που σχεδίαζαν να εξαπολύσουν τις επιθέσεις.

Πόλεμος στην Ουκρανία: Στα χέρια των Ρώσων το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια

Στα χέρια των Ρώσων φαίνεται ότι έπεσε το πυρηνικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια λίγες ώρες μετά την φωτιά που εκδηλώθηκε σε αυτό τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Την πληροφορία μετέδωσε λογαριασμός στο Twitter του ουκρανικού στρατού και επιβεβαίωσε Ουκρανός αξιωματούχος που δήλωσε ότι «το πυρηνικό εργοστάσιο» κατελήφθη από τις δυνάμεις της Ρωσίας».

Επέμβαση του ΝΑΤΟ ζητά ο Ουκρανός υπ. Ενέργειας μετά το βομβαρδισμό στην Ζαπορίζια

Ο Ουκρανός υπουργός Ενέργειας, ο Χέρμαν Χαλούσενκο, αξίωσε σήμερα επέμβαση του NATO, την ένατη ημέρα της εισβολής της Ρωσίας, μετά την καταγγελία του Κιέβου ότι ρωσικά στρατεύματα βομβάρδισαν το πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια, στην κεντρική Ουκρανία, το μεγαλύτερο του είδους στην Ευρώπη.

«Γι’ αυτό ζητάμε όχι απλά μια επαγγελματική αποτίμηση του τι συμβαίνει, αλλά αληθινή επέμβαση, με τα σκληρότερα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης επέμβασης του NATO και χωρών που διαθέτουν πυρηνικά όπλα», ανέφερε ο κ. Χαλούσενκο μέσω Facebook.

In #Energodar, #Zaporizhzhia region, #Ukraine, the Russian forces shelled the Zaporizhska #nuclear power plant, the largest one in Europe. There are reports of a fire at the NPP. This is a disaster. https://t.co/8t4o35XRQN pic.twitter.com/uwomIc9IWB

— Martha A. Day (@MarthaADay1) March 4, 2022