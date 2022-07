Πόλεμος στην Ουκρανία: Με βόμβες φωσφόρου εγκατέλειψε η Ρωσία το Φιδονήσι

Μετά την αποχώρηση του ρωσικού στρατού από το Φιδονήσι, στη Μαύρη Θάλασσα την Πέμπτη, ο στρατός το βομβάρδισε με φώσφορο, αναφέρει ο ουκρανικός στρατός.

«Γύρω στις 18:00 (τοπική ώρα) οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν δύο φορές αεροπορική επίθεση με βόμβες φωσφόρου στο Φιδονήσι» ανέφερε μέσω του Telegram ο Ουκρανός διοικητής Βαλέρι Ζαλούζνι, κατηγορώντας τη Μόσχα ότι «δεν σέβεται ούτε τις δικές της ανακοινώσεις».

Την Πέμπτη, ο ρωσικός στρατός ανέφερε ότι αποσύρεται από το νησί «σε ένδειξη καλής θέλησης», αφού «πέτυχε τους στόχους» που είχε θέσει εκεί. «Το μοναδικό πράγμα στο οποίο ο εχθρός είναι συνεπής είναι η “ακρίβεια” των πληγμάτων του», ειρωνεύτηκε ο Ζαλούζνι.

Today, at about 18:00, a pair of Russian Su-30 aircraft twice launched an air strike with phosphorus bombs on Snake Island pic.twitter.com/ccqW3Jtyh0

— ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) July 1, 2022