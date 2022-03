Πόλεμος στην Ουκρανία: Νέα νύχτα κόλαση σε Κίεβο, Λβιβ και Οδησσό – Συνεχείς εκρήξεις – ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται για 21η ημέρα, με κόλαση εκρήξεων να σημειώνεται για ακόμα μια νύχτα σε Κίεβο, Λβιβ και Οδησσό, αφού η Ρωσία συνεχίζει να «σφυροκοπά».

Επίσης, σε συναγερμό παραμένει το Κίεβο και τα προάστιά του, όπου αργά τη νύχτα σημειώθηκαν εκρήξεις και ήχησαν οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής, ενώ έως τις 7:00 π.μ. της Πέμπτης ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας. Σειρήνες έσπασαν τη νυχτερινή σιγή και στο Λβιβ.

Την ίδια στιγμή στην Οδησσό, την εμβληματική πόλη – λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας, οι Ρώσοι εισβολείς σφίγγουν όλο και πιο πολύ τον κλοιό. Άλλη μία εξαιρετικά δύσκολη νύχτα ήταν αυτή για τους κατοίκους, καθώς οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν το σφυροκόπημα.

⚡️Air raid alerts in several major cities and oblasts.

Sirens have been activated in Cherkasy, Dnipro, Lviv, Kyiv, Ivano-Frankivsk, Odesa, Vinnytsia, Kirovohrad, and Khmelnytskyi Oblasts.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 16, 2022