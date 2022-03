Πόλεμος στην Ουκρανία: Νέες διαπραγματεύσεις σήμερα – Χτυπούν πολυκατοικίες στο Κίεβο, δύο νεκροί ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Για 20η μέρα μαίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία. Νέες διαπραγματεύσεις μεταξύ ρωσικής και ουκρανικής αντιπροσωπείας θα γίνουν σήμερα Τρίτη (15.03.2022), αν και από πλευράς Μόσχας δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια διάθεση για περιορισμό των εχθροπραξιών στην χώρα.

Οι δύο αντιπροσωπείες που συμμετείχαν χθες, μέσω τηλεδιάσκεψης διέκοψαν τις συνομιλίες αργά το μεσημέρι, ωστόσο ανακοινώθηκε ότι θα συνεχιστούν σήμερα, αφήνοντας έτσι μία χαραμάδα αισιοδοξίας.

Τουλάχιστον δύο νεκροί από χτυπήματα σε πολυκατοικίες στο Κίεβο

Οι πρώτες πληροφορίες που έδωσαν κάνουν λόγο για τουλάχιστον δύο νεκρούς, την ώρα που οι μάχες γύρω από την ουκρανική πρωτεύουσα, την οποία επιδιώκει να περικυκλώσει ο ρωσικός στρατός, δεν σταματούν να κλιμακώνονται.

Πλήγμα σε δεκαπενταώροφη πολυκατοικία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον δύο ανθρώπους που ζούσαν σε αυτή, στη δυτική συνοικία Σβιάτοσιν, ανέφεραν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, ενώ προκάλεσε επίσης μεγάλη πυρκαγιά.

«Δύο άψυχα σώματα βρέθηκαν επιτόπου», κατά την ίδια πηγή, ενώ διασώθηκαν 27 άλλοι ένοικοι του κτιρίου.

Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών ανέφεραν επίσης μέσω Facebook ότι χτυπήθηκε εννιαώροφη πολυκατοικία σε βορειοδυτικό τομέα της ουκρανικής πρωτεύουσας, στη συνοικία Πόντιλ.

Νέο μήνυμα Ζελένσκι προς Ρώσους στρατιώτες: Παραδοθείτε για να ζήσετε

Σε νέο μήνυμά του ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε από τα τα ρωσικά στρατεύματα να παραδοθούν λέγοντας ότι «έχουν την ευκαιρία να ζήσουν» εάν επιλέξουν να παραδώσουν τα όπλα. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι οι υπεύθυνοι του πολέμου θα λογοδοτήσουν χωρίς καμία ανοχή.

Στο μήνυμά του, ο Ζελένσκι αρχικά απευθύνθηκε στους Ουκρανούς στα ουκρανικά και είπε ότι η νίκη πλησιάζει. «Ο εχθρός δεν περίμενε την ισχυρή αντίσταση. Οι Ρώσοι στρατιώτες και αξιωματικοί αρχίζουν να καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούν να πετύχουν τίποτα σε αυτόν τον πόλεμο», είπε στο βίντεο.

ΠΡΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Νέοι βομβαρδισμοί στα προάστια του Κιέβου σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Τρίτης (15/3). Τουλάχιστον τρεις ήταν οι εκρήξεις που ακούστηκαν σήμερα το πρωί στο κέντρο του Κιέβου, μεταδίδει δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου ο οποίος βρίσκεται στην ουκρανική πρωτεύουσα Η αιτία τους δεν είναι γνωστή μέχρι στιγμής.

Ο δημοσιογράφος είδε στήλη καπνού να υψώνεται στον ουρανό όχι μακριά από το σημείο όπου βρίσκεται, ωστόσο αδυνατούσε να πάει εκεί εξαιτίας της απαγόρευσης κυκλοφορίας που επιβάλλουν οι ουκρανικές αρχές ως τις 07:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

#Kharkiv was heavily shelled this night. It is the second most populous city in #Ukraine. pic.twitter.com/MUoj0xPI1z

— NEXTA (@nexta_tv) March 15, 2022