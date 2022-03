Πόλεμος στην Ουκρανία: Σφίγγει ο κλοιός για το Κίεβο – Βομβάρδισαν τέμενος στη Μαριούπολη με 80 αμάχους ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Ουκρανία: Οι Ρώσοι βομβάρδισαν τέμενος στη Μαριούπολη – Φιλοξενούσε 80 αμάχους

Η Ρωσία βομβάρδισε τέμενος στη Μαριούπολη στο οποίο είχαν καταφύγει πάνω από 80 άνθρωποι υποστηρίζει η Ουκρανία.

Αυτό μεταδίδει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP, επικαλούμενο πηγές της ουκρανικής κυβέρνησης.

«Το τζαμί του σουλτάνου Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς και της συζύγου του Ροξελάνα στη Μαριούπολη βομβαρδίστηκε από τους ρώσους εισβολείς», ανέφερε το υπουργείο με μήνυμα στο Twitter.

Πόλεμος στην Ουκρανία: Το Κίεβο ελπίζει σε κατάπαυση πυρός από τη Μόσχα για να φύγουν οι άμαχοι

Ελπίδες ότι η Ρωσία θα τηρήσει κατάπαυση του πυρός ώστε να επιτρέψει σε αμάχους να απομακρυνθούν από ζώνες μαχών, εξέφρασε η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης.

To Σάββατο θα ανοίξουν ανθρωπιστικοί διάδρομοι από ουκρανικές πόλεις και χωριά, περιλαμβανομένης της πολιορκημένης Μαριούπολης, ώστε να μπορέσουν να φύγουν άμαχοι, δήλωσε η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βερεστσούκ, προσθέτοντας ότι ελπίζει πως η Ρωσία θα τηρήσει μια κατάπαυση του πυρός ώστε να καταστεί δυνατό να γίνει κάτι τέτοιο.

Ισχυρές εκρήξεις στην πόλη Ντνίπρο, κοντά στην πρωτεύουσα του Κιέβου

Εκρήξεις σημειώθηκαν πριν από λίγη ώρα στην πόλη Ντνίπρο της Ουκρανίας. Πρόκειται για την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας και βρίσκεται νοτιοανατολικά της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με αναφορές του δημάρχου της πόλης, Μπόρις Φιλάτοβ, τα ουκρανικά συστήματα αεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν την επίθεση των ρωσικών δυνάμεων. Δεν έχουν καταγραφεί απώλειες από την επίθεση.

Ukrainian air defenses intercept two missiles in the skies of Dnipro, and sirens have been sounding nonstop since morning. #UkraineWar #Ukraine pic.twitter.com/PCfKv2SuhS

Μόσχα: Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταστρέψει 3.491 ουκρανικές εγκαταστάσεις στρατιωτικής υποδομής

Τα ρωσικά στρατεύματα έχουν καταστρέψει μέχρι στιγμής στην Ουκρανία 3.491 ουκρανικές εγκαταστάσεις στρατιωτικής υποδομής.

Αυτό δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Άμυνας Ιγκόρ Κονασένκοφ, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Ρωσικές δυνάμεις «συνεχίζουν την επίθεση στην Ουκρανία σε ένα ευρύ μέτωπο», δήλωσε ο Κονασένκοφ.

Το Ρόιτερς δεν ήταν άμεσα σε θέση να επαληθεύσει τη δήλωσή του.

Η ίδια δήλωσε πως η Ουκρανία σχεδιάζει να απομακρύνει κατοίκους από αρκετές πόλεις και χωριά στις περιφέρειες του Κιέβου και του Σούμι και από μερικές άλλες περιοχές όπου διαξάγονται μάχες.

ΠΡΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν σήμερα το πρωί ότι ήχησαν σειρήνες συναγερμού για αεροπορική επιδρομή σε όλη την ουκρανική επικράτεια, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις Κίεβο, Οδησσό, Ντνίπρο και Χάρκοβο.

Έπειτα από δώδεκα ημέρες πολιορκίας, η Μαριούπολη, ένα στρατηγικής σημασίας λιμάνι, βρίσκεται χωρίς νερό, χωρίς αέριο, χωρίς ηλεκτρικό, χωρίς επικοινωνίες και τις τελευταίες ημέρες βλέπει κανείς εκεί ανθρώπους να τσακώνονται για τρόφιμα. Η κατάσταση είναι «απελπιστική», προειδοποίησαν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF).

«Ο εχθρός εξακολουθεί να αποκλείει τη Μαριούπολη», δήλωσε χθες, Παρασκευή, το βράδυ ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Τα ρωσικά στρατεύματα δεν άφησαν να μπει η βοήθειά μας στην πόλη», πρόσθεσε υποσχόμενος να προσπαθήσει άλλη μια φορά να μεταφερθούν εκεί «αύριο», δηλαδή σήμερα, Σάββατο, τρόφιμα, νερό και φάρμακα.

«Οι πολιορκίες είναι μια μεσαιωνική πρακτική» που απαγορεύεται από τους σύγχρονους νόμους του πολέμου», υπογραμμίζει σε συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Στίβεν Κόρνις, ο επικεφαλής της MSF Ελβετίας και ένας από τους συντονιστές της δράσης αυτής της μη κυβερνητικής οργάνωσης στην Ουκρανία.

«Η πολιορκημένη Μαριούπολη είναι αυτή τη στιγμή η χειρότερη ανθρωπιστική καταστροφή στον πλανήτη. 1.582 άμαχοι σκοτωμένοι σε 12 ημέρες, θαμμένοι μέσα σε κοινούς τάφους όπως αυτός», κατήγγειλε από την πλευρά του χθες, Παρασκευή, ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα με μήνυμά του στο Twitter που συνοδευόταν από την φωτογραφία μιας τάφρου.

Κίεβο, «σύμβολο της αντίστασης»

Η Ιουλία και ο σύζυγός της είναι από τους λίγους που κατάφεραν να διαφύγουν από τη Μαριούπολη από την αρχή της πολιορκίας, αφού πέρασαν κατατρομαγμένοι από ρωσικά σημεία ελέγχου. «Στο δρόμο, είδαμε πολιτικά οχήματα καμένα, μερικές φορές αναποδογυρισμένα. Καταλάβαμε πως οι Ρώσοι είχαν πυροβολήσει εναντίον τους», αφηγείται.

Εκτός από τη Μαριούπολη, οι Ρώσοι επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στις πόλεις Κρίβι Ριγκ, Κρεμεντσούκ, Νικόπολ και Ζαπορίζια, σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό.

Όμως κύριος στόχος τους παραμένει το Κίεβο, το οποίο επιχειρούν να περικυκλώσουν. Είναι παρόντες στα προάστια της πόλης και προσπαθούν να εξαλείψουν την άμυνά της σε τοποθεσίες δυτικά και βόρεια της πόλης για να την «αποκλείσουν», δήλωσε το ουκρανικό επιτελείο.

«Το Κίεβο είναι σύμβολο της αντίστασης» και προετοιμάζεται για «λυσσαλέα αντίσταση», λέει σ’ ένα βίντεο ο Μιχαΐλο Ποντόλιακ, σύμβουλος του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Kyiv. A city under siege. A city is ready to fight. The defense is well thought. Delivery of supplies has been established. The guys at the checkpoints are charged, focused and professional. The country political leadership is in a full force, at the office, in the capital of 🇺🇦 pic.twitter.com/7mZ8BOBpjE

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 11, 2022