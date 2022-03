Ουκρανία: Οι Ρώσοι βομβάρδισαν τέμενος στη Μαριούπολη – Φιλοξενούσε 80 αμάχους

Η Ρωσία βομβάρδισε τέμενος στη Μαριούπολη στο οποίο είχαν καταφύγει πάνω από 80 άνθρωποι υποστηρίζει η Ουκρανία.

Αυτό μεταδίδει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP, επικαλούμενο πηγές της ουκρανικής κυβέρνησης.

The mosque of Sultan Suleiman the Magnificent and his wife Roxolana (Hurrem Sultan) in Mariupol was shelled by Russian invaders.

More than 80 adults and children are hiding there from the shelling, including citizens of Turkey. #StopRussianAggression#closeUAskyNOW pic.twitter.com/Uel5AoyZUt

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) March 12, 2022