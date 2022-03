Πόλεμος στην Ουκρανία: Το Λβιβ στο στόχαστρο των Ρώσων – Φόβοι για χημική επίθεση ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Χρειάστηκε μόλις μία ημέρα για να διαψευστούν οι όποιες ελπίδες δημιουργήθηκαν για περιορισμό των ρωσικών στρατιωτικών επιχειρήσεων μόνο στην ανατολική Ουκρανία, στην περιφέρεια του Ντονμπάς, την οποία η Μόσχα θέλει «ανεξάρτητη» και εκτός ουκρανικής επικράτειας.

Ενώ η ανακοίνωση του Κρεμλίνου για το πέρασμα στη δεύτερη φάση της επιχείρησης έγινε την Παρασκευή, τελικά όλο το Σάββατο ο ρωσικός στρατός αναλώθηκε σε επιθέσεις στην βορειοανατολική Ουκρανία. Ακόμα κι αν αποδοθεί μέρος αυτής της στοχοποίησης στη διάθεση της Μόσχας να κάνει επίδειξη δύναμης επειδή στη γειτονική Πολωνία ήταν αυτό το διάστημα ο Τζο Μπάιντεν για επίσημη επίσκεψη, είναι παράλληλα ξεκάθαρο πως όποιο στόχο θεωρήσει στρατηγικής σημασίας το Κρεμλίνο και σε οποιαδήποτε σημείο της Ουκρανίας, τότε θα επιχειρεί εναντίον του. Είτε πρόκειται για το Λβιβ, απ’ όπου περνά στρατιωτική βοήθεια από τη Δύση προς την Ουκρανία, είτε πρόκειται για τον έλεγχο στόχων «πυρηνικού», όπως μία εγκατάσταση ερευνητικού κέντρου στο Χάρκοβο και η κατάληψη της πόλης όπου ζει το προσωπικό του Τσέρνομπιλ – όλα μακριά από το Ντονμπάς.

Several “powerful” explosions have struck the outskirts of the western Ukrainian city of Lviv.

Lviv’s governor said there had been two missile strikes at about 2.45pm UK time. Shortly before 5pm, he said there had been three more explosions.

Read more: https://t.co/MGXz2YdNUD pic.twitter.com/9XomzzrntX

— Sky News (@SkyNews) March 26, 2022