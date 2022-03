Πόλεμος στην Ουκρανία: Βυθίστηκε πλοίο με σημαία Εσθονίας στα ανοιχτά της Οδησσού

Πλοίο με σημαία Εσθονίας βυθίζεται στα ανοιχτά της Οδησσού ύστερα από έκρηξη, αναφέρει το Reuters.

Δυο άνθρωποι πρόλαβαν να διασωθούν και βρίσκονται σε λέμβους ενώ τέσσερις αγνοούνται.

ESTONIAN OWNED CARGO SHIP HELT SINKS OFF UKRAINIAN COAST NEAR ODESSA AFTER EXPLOSION – SHIP MANAGER

HELT CARGO SHIP MAY HAVE HIT MINE – SHIP MANAGER

TWO CREW MEMBERS FROM HELT CARGO SHIP IN LIFE RAFT AT SEA, FOUR OTHERS STILL MISSING – SHIP MANAGER

— *Walter Bloomberg (@DeItaone) March 3, 2022