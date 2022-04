Πόλεμος στην Ουκρανία: Ζωντανός εμφανίστηκε ο διοικητής του Moskva – ΒΙΝΤΕΟ

Ζωντανός εμφανίστηκε σε βίντεο ο Αντόν Κουπρίν, διοικητής του Moskva που βυθίστηκε στην Μαύρη Θάλασσα.

H Sun δημοσίευσε βίντεο από την Σεβαστούπολη, όπου πραγματοποιήθηκε τελετή προς τιμήν της 300ης επετείου του ρωσικού στόλου, όπου φαίνονται εκτός από ναύτες – επιζώντες και ο ίδιος ο Κουπρίν, ως απάντηση στους ισχυρισμούς της Ουκρανίας.

Συγκεκριμένα, η Ουκρανία υποστηρίζει πως δύο πύραυλου κρουζ – Neptune χτύπησαν το Moskva και το χτύπησαν, με τα 510 άτομα που είχε ως πλήρωμα να σκοτώνονται, μεταξύ αυτών και ο Κουπρίν.

Από τη μεριά της η Ρωσία υποστηρίζει πως στο πλοίο έγινε ατύχημα με τα πυρομαχικά, και γι αυτό τελικά βυθίστηκε. Πάντως δεν έχει δώσει κανέναν απολογισμό νεκρών.

The Russian Defense Ministry published a video, which, according to the ministry, shows the meeting of Admiral Nikolai Yevmenov, Commander-in-Chief of the #Russian Navy, with the crew of the cruiser "Moskva" in #Sevastopol. pic.twitter.com/2sBeEiXEvB

— NEXTA (@nexta_tv) April 16, 2022