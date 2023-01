Politico για Μέτσολα: «Ξέχασε» να δηλώσει 125 δώρα – Σαμπάνιες, σοκολάτες, ρούχα και… χρυσός

Διαρκείς εξελίξεις έρχονται από το πολιτικό προσκήνιο της Ευρώπης και το σκάνδαλο του Qatar Gateκαι αυτή τη φορά, οι πληροφορίες της Politico ακουμπούν την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα.

Ηπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα δήλωσε 142 δώρα που έλαβε σε δημόσιο μητρώο για τους ευρωβουλευτές, σε μια κίνηση που αποκάλυψε τους κανόνες περιορισμένης διαφάνειας στο θεσμικό όργανο της ΕΕ, γράφει σε δημοσίευμά του το Politico.

Η Μέτσολα, Μαλτέζα ευρωβουλευτής από την κεντροδεξιά ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, εισήγαγε τα δώρα που έλαβε σε ένα επίσημο δημόσιο αρχείο που οι νομοθέτες σπάνια ενημερώνουν. Κάνοντας αυτό, ωστόσο, την περασμένη εβδομάδα, έχασε την προθεσμία για τους ευρωβουλευτές να δηλώσουν τα δώρα τους σε σχέση με 125 από τα στοιχεία της λίστας της, σημειώνει το δημοσίευμα.

Η ομάδα της Μέτσολα υποστήριξε ότι οι δηλώσεις της «έσπασαν» την πολυετή μυστικότητα από πρώην προέδρους του Κοινοβουλίου, κανένας από τους οποίους δεν έφτασε στο σημείο να αποκαλύψει δημόσια τα εκατοντάδες δώρα που τους έδωσαν ξένοι αξιωματούχοι. Ο εκπρόσωπός της είπε ότι η προθεσμία για τους ευρωβουλευτές δεν ίσχυε για τη Μετσόλα κατά «έθιμο» επειδή είναι πρόεδρος του Κοινοβουλίου καθώς και ευρωβουλευτής, αν και η ομάδα της δεν μπορούσε να επισημάνει ότι αυτή η εξαίρεση ορίζεται επίσημα πουθενά γραπτώς.

«Αυτό δείχνει ότι το σύστημα έχει σπάσει», δήλωσε ο Michiel van Hulten, διευθυντής της Transparency International EU και πρώην ευρωβουλευτής. «Δεν μπορείς να λειτουργείς ένα σύστημα ηθικής με βάση άγραφους κανόνες. Είναι καλό που το έκανε τώρα αυτό, αλλά δεν υπάρχει έπαθλο για την τήρηση των κανόνων».

Η ανάδειξη του θέματος με τα δώρα της Μετσόλα έρχεται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη στιγμή για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το ίδρυμα παλεύει να αποκαταστήσει την αξιοπιστία του εν μέσω αστυνομικής έρευνας για καταγγελίες ότι υψηλόβαθμα στελέχη των Βρυξελλών εμπλέκονται σε διαφθορά, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

«Όταν ένας πρόεδρος λαμβάνει ένα δώρο, δεν είναι υπό την ιδιότητά μου ως μέλους, αλλά ως θεσμός», είπε η Μέτσολα στο Politico. Μετά την έναρξη της αποκαλούμενης έρευνας για τη διαφθορά του Qatargate, «το σενάριο ήταν διαφορετικό, πράγμα που σημαίνει ότι θα απαριθμήσω όλα όσα ούτως ή άλλως θα είχαν δηλωθεί εσωτερικά», είπε.

Ο εκπρόσωπος της Μετσόλα πρόσθεσε: «Θέλει να είναι όσο το δυνατόν πιο ανοιχτή και να αποτελέσει παράδειγμα που μπορούν να ακολουθήσουν και άλλοι ευρωβουλευτές».

Η Terry Reintke, συμπρόεδρος της Ομάδας των Πρασίνων, είπε ότι οι αποκαλύψεις της Μετσόλα έδειξαν την ανάγκη για ένα ανεξάρτητο όργανο δεοντολογίας της ΕΕ με έδρα εκτός του Κοινοβουλίου. «Η διαφάνεια θα πρέπει να ισχύει για όλους, επομένως είναι καλό που τη δημοσιοποιεί τώρα», είπε η Reintke. «Νομίζω ότι δείχνει επίσης ότι χρειαζόμαστε απλώς μια πολύ καλύτερη επιβολή των κανόνων και ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε τα πάντα στις εσωτερικές δομές ελέγχου».

EU Parliament President Roberta Metsola has retroactively declared a gift haul that rivals most social media influencers including a 12th-century BC sculpture, Sennheiser wireless earphones and a blue statuette of a sheep. https://t.co/E0LtSD3abA

— POLITICOEurope (@POLITICOEurope) January 19, 2023