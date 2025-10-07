Politico: Η Γαλλία σε τροχιά αστάθειας – Η Ευρώπη φοβάται ντόμινο πολιτικών και οικονομικών αναταράξεων

Η πολιτική κρίση στη Γαλλία έχει ξεπεράσει τα εσωτερικά της σύνορα, προκαλώντας έντονη ανησυχία στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και στους διεθνείς επενδυτές. Το Παρίσι βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, καθώς η αστάθεια στην κυβέρνηση Μακρόν δημιουργεί φόβους για νέες εκλογές και βαθύτερη αβεβαιότητα στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με το Politico, η διάλυση της κυβέρνησης του Σεμπαστιάν Λεκόρνου μέσα σε λιγότερο από μία μέρα λειτούργησε σαν «ηλεκτροσόκ» για τις αγορές. Οι δείκτες υποχώρησαν, το ευρώ έχασε έδαφος έναντι του δολαρίου και ο δείκτης CAC 40 σημείωσε πτώση 1,4%, καθώς οι επενδυτές εκφράζουν έντονη ανησυχία για την πορεία της γαλλικής οικονομίας.

Ο πρόεδρος Μακρόν δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει τα επόμενα βήματά του, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόωρης κάλπης, ενώ το πολιτικό αδιέξοδο γύρω από τα δημοσιονομικά μέτρα βαθαίνει. Η αποτυχία της κυβέρνησης να περιορίσει τις δημόσιες δαπάνες, σε συνδυασμό με την αδυναμία νομοθετικής στήριξης, ενισχύει τα σενάρια για νέα εκλογική αναμέτρηση πριν το τέλος του έτους.

Η άνοδος της ακροδεξιάς υπό τη Μαρίν Λεπέν παραμένει ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος του Μακρόν, καθώς το Εθνικό Συναγερμό προηγείται στις δημοσκοπήσεις. Κάθε νέο πολιτικό λάθος ενδέχεται να φέρει τη γαλλική ακροδεξιά πιο κοντά στην εξουσία από ποτέ, με σοβαρές επιπτώσεις για την ΕΕ και το ΝΑΤΟ.

«Η Γαλλία είναι πολύ μεγάλη για να αποτύχει. Αυτή η διαρκής αστάθεια βάζει σε κίνδυνο ολόκληρη την ευρωζώνη», ανέφερε Ευρωπαίος διπλωμάτης που επικαλείται το Politico. Η ανησυχία είναι διάχυτη, καθώς οι ευρωπαϊκοί θεσμοί θεωρούν το Παρίσι κρίσιμο εταίρο σε ζητήματα όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία, η κρίση στη Γάζα και οι διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Στις Βρυξέλλες, διπλωμάτες εκτιμούν ότι η επιρροή του Μακρόν έχει μειωθεί αισθητά. Ο πρόεδρος που το 2017 μιλούσε για μια «νέα Ευρώπη» με στρατηγική αυτονομία, σήμερα αντιμετωπίζει μια κυβέρνηση σε διαρκή ανασχηματισμό και ένα πολιτικό σύστημα που μοιάζει ακυβέρνητο.

Η ιστορική γαλλογερμανική συνεργασία, που επί δεκαετίες στήριζε την ευρωπαϊκή συνοχή, δείχνει πλέον εύθραυστη. Ο Μακρόν και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς προσπαθούν να διατηρήσουν το κοινό μέτωπο σε ζητήματα άμυνας και οικονομίας, όμως οι εσωτερικές αναταράξεις στο Παρίσι δυσκολεύουν κάθε συντονισμό.

Η ακροδεξιά στην Ευρώπη, από τη Λεπέν μέχρι τον Ολλανδό Γκερτ Βίλντερς, παρακολουθεί με ικανοποίηση τις εξελίξεις, βλέποντας στη γαλλική αστάθεια μια ευκαιρία για πολιτική ενίσχυση. Αν η κρίση συνεχιστεί, η Γαλλία κινδυνεύει να μετατραπεί από πυλώνα σταθερότητας σε παράγοντα αποσταθεροποίησης για ολόκληρη την Ευρώπη.

