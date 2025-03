Πολιτικός σεισμός στην Τουρκία μετά τη σύλληψη του Εκρέμ Ιμάμογλου, οργισμένες διαδηλώσεις στους δρόμους ΒΙΝΤΕΟ

Η Τουρκία βρίσκεται στη δίνη σοβαρής πολιτικής κρίσης, καθώς οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, η οποία συνοδεύτηκε από την κατάσχεση της κατασκευαστικής εταιρείας του.

Προφυλακίστηκε ο Εκρέμ Ιμάμογλου

Σύμφωνα με τη Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης, η Imamoglu Construction, Trade and Industry τέθηκε υπό κρατικό έλεγχο έπειτα από έρευνες για οικονομικό έγκλημα. Η σύλληψη του Ιμάμογλου ήρθε λίγες ημέρες πριν το CHP τον ανακηρύξει υποψήφιο για τις προεδρικές εκλογές του 2028, ενισχύοντας τις εντάσεις στη χώρα.

Οργισμένες αντιδράσεις και μαζικές διαδηλώσεις

Η σύλληψη προκάλεσε οργισμένες αντιδράσεις, με χιλιάδες διαδηλωτές να συγκεντρώνονται μπροστά στο Δημαρχείο Κωνσταντινούπολης φωνάζοντας: «Ερντογάν, δικτάτορα!» και «Ιμάμογλου, δεν είσαι μόνος!»

Παρά την ισχυρή αστυνομική παρουσία, πλήθος κόσμου βγήκε στους δρόμους, ενώ η κεντρική πλατεία Ταξίμ αποκλείστηκε από τις Αρχές, οι οποίες απαγόρευσαν όλες τις διαδηλώσεις για τέσσερις ημέρες.

