Πολλές εμπειρίες για τους «μικρούς» του Άτλαντα στο Elite Neon Cup

Σε ένα από τα κορυφαία τουρνουά ακαδημιών της Ελλάδας συμμετείχε το περασμένο Σαββατοκύριακο η ακαδημία του Άτλαντα η οποία αγωνίστηκε με δυο τμήματα Elite Neon Cup, Κ10 και Κ12) στο Elite Neon Cup με τους «μικρούς» να κερδίζουν σημαντικές εμπειρίες.

Η ανακοίνωση: «Η Ακαδημία μας συμμετείχε για μια ακόμη χρονιά στο Elite Neon Cup, το κορυφαίο τουρνουά ποδοσφαίρου ακαδημιών που διεξάγεται στην Ελλάδα!

Εδωσε το “παρών” με δύο ομάδες στις κατηγορίες, Κ10 και Κ12, σε μια διοργάνωση που συγκεντρώνει μερικές από τις καλύτερες ακαδημίες της χώρας και του εξωτερικού.

Οι μικροί μας ποδοσφαιριστές αγωνίστηκαν με πάθος, χαρά και αθλητικό πνεύμα απέναντι σε ξένες ομάδες υψηλού επιπέδου, αποκομίζοντας εξαιρετικές εμπειρίες τόσο εντός, όσο και εκτός γηπέδου.

Ήταν ένα μοναδικό 4ημερο γεμάτο εικόνες, συναισθήματα και στιγμές που θα κρατήσουμε για πάντα στη μνήμη μας».

