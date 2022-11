 Πολωνία: Έκτακτη σύγκληση του ΝΑΤΟ την Τετάρτη – Συναγερμός στο Πεντάγωνο

Παγκόσμιο συναγερμό έχουν προκαλέσει οι αναφορές για την πτώση δύο πυραύλων που αποδίδονται στη Ρωσία, σε περιοχή της Πολωνίας το βράδυ της Τρίτης και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων.

Ενδεικτικό της κρισιμότητας της κατάστασης είναι το γεγονός ότι οι πρεσβευτές του ΝΑΤΟ θα συναντηθούν εκτάκτως την Τετάρτη, κατόπιν αιτήματος της Πολωνίας βάσει του άρθρου 4 της συμμαχίας, σύμφωνα με τα όσα δήλωσαν στο Reuters δύο Ευρωπαίοι διπλωμάτες. Σύμφωνα με το άρθρο 4 της ιδρυτικής συνθήκης της συμμαχίας, τα μέλη μπορούν να εγείρουν οποιοδήποτε θέμα ανησυχίας, ειδικά που σχετίζεται με την ασφάλεια μιας χώρας-μέλους.

Μέσα σε λίγα λεπτά μετά τις πρώτες αναφορές ότι ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν ένα χωριό πάνω από τα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία -ένα κράτος που αποτελεί μέλος του ΝΑΤΟ – πυροδότησε ανησυχία σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, ενώ η ανησυχία άρχισε να εξαπλώνεται σε παγκόσμιο επίπεδο σχετικά με την εξέλιξη αυτής της κατάστασης .

Ενδεικτικό είναι ότι οι αρχές της Πολωνίας έκαναν λόγο για «κατάσταση κρίσης», την ώρα που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωνε την έκτακτη συνάντηση του πρωθυπουργού της χώρας, Ματέους Μοραβιέσκι με τον τον πρόεδρο Αντρέι Ντούντα και μέλη της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Αμυντικών Υποθέσεων.

Η πολωνική κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι υπήρξε έκρηξη που σκότωσε δύο πολίτες, προσθέτοντας ότι «αυξάνει την ετοιμότητα των στρατιωτικών μονάδων». Πάντως, δεν επιβεβαίωσε την αιτία των εκρήξεων.

Ένας εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι η χώρα «ελέγχει εάν χρειάζεται να ενεργοποιήσουμε το Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ».

Σημειώνεται ότι αργά το βράδυ της Τρίτης ο πρόεδρος της Πολωνίας, Αντρέι Ντούντα, αποφάσισε αποφάσισε τη σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας αύριο στις 11:00 (ώρα Ελλάδας).

Παρόλο που η προέλευση των πυραύλων δεν έχει ακόμη επαληθευθεί, πληροφορίες από υψηλόβαθμό Αμερικανό αξιωματούχο αναφέρουν ότι οι πύραυλοι που έπεσαν σε «ξηραντήριο σιτηρών» στο χωριό Πρεβόμντοφ 10 μίλια από τα σύνορα με την Ουκρανία, ήταν ρωσικοί.

Στην πρώτη της αντίδραση της μέσω του υπουργείου Άμυνάς της, η Ρωσία αποκάλεσε τις αναφορές αυτές προβοκάτσια και είπε ότι δεν πραγματοποίησε επιθέσεις σε στόχους κοντά στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας.

«Οι δηλώσεις πολωνικών ΜΜΕ και αξιωματούχων για την υποτιθέμενη πτώση “ρωσικών” πυραύλων στην περιοχή του Przewoduv είναι μια σκόπιμη προβοκάτσια για να κλιμακωθεί η κατάσταση. Κανένα πλήγμα σε στόχους κοντά στα κρατικά σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας δεν έγινε από ρωσικές ρουκέτες. Τα συντρίμμια που δημοσιεύτηκαν από τα πολωνικά μέσα ενημέρωσης από το σημείο στο χωριό Przewoduv δεν έχουν καμία σχέση με ρωσικά όπλα», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

Από την πλευρά του, σε δηλώσεις που έκανε λίγο μετά το συμβάν ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, Βεντάντ Πατέλ, υπογράμμισε πως οι αναφορές ότι ρωσικοί πύραυλοι πέρασαν στην Πολωνία κοντά στα ουκρανικά σύνορα είναι «απίστευτα ανησυχητικές», προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον εργάζεται για να καθορίσει αφενός τι συνέβη και αφετέρου τα κατάλληλα επόμενα βήματα.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ συζητά με διάφορους εταίρους για τις αναφορές και συνεργάζεται με την πολωνική κυβέρνηση, είπε ο Πατέλ στους δημοσιογράφους.

Νωρίτερα, πάντως, το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει αναφορές ότι ρωσικοί πύραυλοι έπεσαν στο έδαφος της Πολωνίας, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

«Σε τέτοιες καταστάσεις υπάρχουν πολλές εναλλακτικές για το πως θα δράσουμε. Πρέπει πρώτα όμως να επιβεβαιώσουμε την κατάσταση (ότι πρόκειται για ρωσικούς πυραύλους). Προς το παρόν δεν έχουμε επιβεβαίωση και κοιτάζουμε τις αναφορές που έχουμε στα χέρια μας. Γνωρίζουμε τα δημοσιεύματα του Τύπου που αναφέρουν ότι δύο ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν μια τοποθεσία στην Πολωνία, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Μπορώ να σας πω ότι επί του παρόντος δεν έχουμε καμιά πληροφορία που να επιβεβαιώνει αυτές τις αναφορές και εξετάζουμε περαιτέρω το θέμα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Πάτρικ Ράιντερ.

Το ΝΑΤΟ, πάντως, δεν προέβη άμεσα σε κάποια επίσημη ανακοίνωση, με την μοναδική αναφορά από τη βορειοατλαντική συμμαχία να προέρχεται από έναν αξιωματούχο, ο οποίος, ερωτηθείς σχετικά με τις αναφορές σύμφωνα με τις οποίες ρωσικοί πύραυλοι έπεσαν στο έδαφος της Πολωνίας, απάντησε: «Εξετάζουμε τις αναφορές και συντονιζόμαστε στενά με τη σύμμαχό μας Πολωνία».

Αργότερα, ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, είπε ότι μίλησε με τον πρόεδρο της Πολωνίας για την έκρηξη. «Μίλησα με τον Πρόεδρο Ντούντα για την έκρηξη στην Πολωνία. Εξέφρασα τα συλλυπητήριά μου για την απώλεια της ζωής. Το ΝΑΤΟ παρακολουθεί την κατάσταση και οι Σύμμαχοι διαβουλεύονται στενά. Είναι σημαντικό να τεκμηριώνονται όλα τα γεγονότα».

Στο μεταξύ, αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης, αρκετοί αναλυτές κλήθηκαν να προτείνουν πώς είναι πιθανό να απαντήσει το ΝΑΤΟ σε πυραυλική επίθεση στην Πολωνία εν μέσω φόβων για μεγάλη κλιμάκωση. Θεωρείται ευρέως αποδεκτό ότι η απόφαση θα αφορά στην επίκληση είτε του άρθρου 4 είτε του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ.

Το άρθρο 4 σημαίνει ότι τα μέρη θα διαβουλεύονται μαζί εάν αποφασιστεί ότι απειλείται η εδαφική τους ακεραιότητα, η πολιτική ανεξαρτησία ή η ασφάλειά τους. Αντίστοιχα, το άρθρο 5 ορίζει ότι εάν ένας σύμμαχος του ΝΑΤΟ πέσει θύμα ένοπλης επίθεσης, κάθε άλλο μέλος της συμμαχίας θα θεωρήσει αυτή την πράξη βίας ως ένοπλη επίθεση εναντίον όλων των μελών και θα λάβει τις ενέργειες που κρίνει αναγκαίες για να βοηθήσει τον σύμμαχο επιτέθηκε.

Σε ανακοίνωσή του το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών για την Πολωνία, μετά τις αναφορές για ρωσικές επιθέσεις σε έδαφός της, ανέφερε:

«Παρακολουθούμε στενά τις πολύ ανησυχητικές εξελίξεις στην Πολωνία μετά την πυραυλική επίθεση στο έδαφός της.

Θερμά συλλυπητήρια στην πολωνική κυβέρνηση και τον λαό.

Στεκόμαστε σε πλήρη αλληλεγγύη με τον εταίρο μας στην ΕΕ και σύμμαχο στο ΝΑΤΟ, την Πολωνία».

«Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και βρισκόμαστε σε επαφή με τους πολωνούς φίλους μας και τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ», δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ, αναφερόμενη στο αποψινό περιστατικό επί πολωνικού εδάφους και στον θάνατο δύο ανθρώπων. «Η σκέψη μου είναι στην Πολωνία, τον στενό σύμμαχο και γείτονά μας», έγραψε η υπουργός στο Twitter στην αγγλική και στην πολωνική γλώσσα.

Την ανησυχία της από τις αναφορές για έκρηξη στην Πολωνία, μετά από μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων της Ρωσίας σε πόλεις της Ουκρανίας, εξέφρασε η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με ανάρτησή της στο Twitter.

Συγκεκριμένα η Πρόεδρος της Επιτροπής αναφέρει: «Είμαι ανήσυχη από τις αναφορές για έκρηξη στην Πολωνία, μετά από ένα μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων της Ρωσίας σε πόλεις της Ουκρανίας. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου και το ισχυρότερο μήνυμα υποστήριξης και αλληλεγγύης προς την Πολωνία και τους Ουκρανούς φίλους μας».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν την Πολωνία, έδαφος (χώρας μέλους) του ΝΑΤΟ, ενέργεια που συνιστά σημαντική κλιμάκωση της σύγκρουσης.

«Ρωσικοί πύραυλοι πλήττουν την Πολωνία», δήλωσε ο Ζελένσκι, σύμφωνα με το κείμενο που συνοδεύει τη βραδινή βιντεοσκοπημένη ομιλία του. Δεν έδωσε αποδεικτικά στοιχεία για τα πλήγματα αυτά.

Έχουμε προειδοποιήσει εδώ και πολύ καιρό ότι οι ρωσικές ενέργειες δεν περιορίζονται στην Ουκρανία, τόνισε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι η χώρα του θα υποστηρίζει πάντα την Πολωνία.

«Όσο περισσότερο η Ρωσία αισθάνεται την ατιμωρησία, τόσο περισσότερες απειλές θα υπάρχουν για όποιον βρίσκεται εντός της εμβέλειας των ρωσικών πυραύλων. Να εκτοξεύονται πύραυλοι σε έδαφος (χώρας μέλους) του ΝΑΤΟ! Αυτή είναι μια ρωσική πυραυλική επίθεση στη συλλογική ασφάλεια! Είναι μια πολύ σημαντική κλιμάκωση. Πρέπει να αναληφθεί δράση», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα, σε δήλωσή του μετά από τις αναφορές για ρωσικό χτύπημα στην Πολωνία, ζήτησε νέα συστήματα αεράμυνας και σύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη και τόνισε ότι πρέπει να γίνει μια σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ και να υπάρξει συλλογική απάντηση στη Ρωσία που θα είναι σκληρή.

«Η Ουκρανία επιβεβαιώνει την πλήρη αλληλεγγύη της στην Πολωνία και είναι έτοιμη να παράσχει κάθε απαραίτητη υποστήριξη. Η συλλογική απάντηση στις ρωσικές ενέργειες πρέπει να είναι σκληρή και με αρχές. Μεταξύ των άμεσων ενεργειών: μια σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή της Ουκρανίας για τη δημιουργία περαιτέρω κοινών δράσεων που θα αναγκάσουν τη Ρωσία να αλλάξει πορεία αναφορικά με την κλιμάκωση, παρέχοντας στην Ουκρανία σύγχρονα αεροσκάφη όπως F-15 και F-16, καθώς και συστήματα αεράμυνας, ώστε να αναχαιτίσουμε τυχόν ρωσικούς πυραύλους.

Σήμερα, η προστασία των ουρανών της Ουκρανίας σημαίνει προστασία του ΝΑΤΟ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντμίτρο Κουλέμπα.

Ο πρόεδρος της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα τόνισε απόψε πως «κάθε σπιθαμή εδάφους (χώρας μέλους) του ΝΑΤΟ πρέπει να προστατευθεί». «Η Λιθουανία είναι σε στενή επαφή με την φίλη Πολωνία. Η Λιθουανία εκφράζει την ισχυρή αλληλεγγύη της προς την Πολωνία. Κάθε σπιθαμή εδάφους (χώρας μέλους) του ΝΑΤΟ πρέπει να προστατευθεί», έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter.

Ο πρωθυπουργός της Τσεχίας Πετρ Φιάλα τόνισε πως εάν επιβεβαιωθεί ότι ρωσικοί πύραυλοι έπεσαν στο έδαφος της Πολωνίας, θα πρόκειται για περαιτέρω κλιμάκωση από την πλευρά της Μόσχας. «Αν η Πολωνία επιβεβαιώσει ότι πύραυλοι έπληξαν το έδαφός της, αυτό θα συνιστά περαιτέρω κλιμάκωση από τη Ρωσία», ανέφερε ο Φιάλα σε ανάρτησή του στο Twitter. «Υποστηρίζουμε σθεναρά τη σύμμαχό μας στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ», υπογράμμισε.

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν συγκάλεσε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας «στον απόηχο του πυραύλου που έπληξε το έδαφος της Πολωνίας», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Ζόλταν Κόβατς.

Ο υπουργός Άμυνας της Σλοβακίας Γιάροσλαβ Ναντ εξέφρασε την έντονη ανησυχία του και κάλεσε τη Μόσχα να εξηγήσει τι συνέβη στην ανατολική Πολωνία. «Ανησυχώ ιδιαίτερα για τους ρωσικούς πυραύλους στην Πολωνία. Η Ρωσία πρέπει να εξηγήσει τι συνέβη», έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter και αναφερόμενος επίσης στις ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, συμπλήρωσε: «Οι παράλογες επιθέσεις σε υποδομές πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Η απερισκεψία της Ρωσίας ξεφεύγει από κάθε έλεγχο».

Το υπουργείο Εξωτερικών της Εσθονίας χαρακτήρισε «άκρως ανησυχητικά» τα νέα από την Πολωνία, ενώ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Λετονίας Άρτις Πάμπρικς εξέφρασε την πεποίθηση ότι πρόκειται για ρωσικούς πυραύλους που έπεσαν στο πολωνικό έδαφος.

Λετονία: Έκτακτο κυβερνητικό συμβούλιο το πρωί της Τετάρτης για τους πυραύλους στην Πολωνία

Η κυβέρνηση της Λετονίας θα συνεδριάσει εκτάκτως το πρωί της Τετάρτης στον απόηχο της έκρηξης στην Πολωνία.

Όπως ανακοίνωσε απόψε ο πρωθυπουργός Κρισιάνις Κάρινς στόχος της συνεδρίασης είναι να αξιολογήσει την κατάσταση σε ό,τι αφορά το ζήτημα της ασφάλειας της χώρας και της ευρύτερης περιοχής,

«Συγκάλεσα έκτακτο κυβερνητικό συμβούλιο για να ενημερωθώ σχετικά με τις εκθέσεις των αρμόδιων υπουργείων και θεσμικών οργάνων σε ό,τι αφορά την ασφάλεια στην περιοχή και να είμαστε έτοιμοι για περαιτέρω ενέργειες», έγραψε ο λετονός πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στο Twitter.

«Η Λετονία και οι σύμμαχοί της στο ΝΑΤΟ είναι έτοιμοι για οποιαδήποτε εξέλιξη, προκειμένου να υπερασπιστούν τους πολίτες και τα εδάφη τους», τόνισε ο Κάρινς.

Σοκαρισμένος από το πυραυλικό χτύπημα στην Πολωνία, δηλώνει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

Σε ανάρτησή του στο twitter, ο Μισέλ τονίζει ότι τον συγκλόνισε η είδηση πως ένας πύραυλος ή άλλο πυρομαχικό σκότωσε ανθρώπους σε πολωνικό έδαφος.

Ο Σαρλ Μισέλ εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και δηλώνει: «Στεκόμαστε στο πλευρό της Πολωνίας. Βρίσκομαι σε επαφή με τις πολωνικές αρχές, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και άλλους συμμάχους».

Δείτε την ανάρτηση του Σαρλ Μισέλ για την Πολωνία:

Shocked by the news of a missile or other ammunition having killed people on Polish territory.

My condolences to the families.

We stand with Poland.

I am in contact with Polish authorities, members of the European Council and other allies.@AndrzejDuda @MorawieckiM

— Charles Michel (@CharlesMichel) November 15, 2022