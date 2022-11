Ρωσικοί πύραυλοι χτύπησαν την Πολωνία – Δύο νεκροί – Έκτακτο συμβούλιο ασφαλείας – Η απάντηση του Κρεμλίνου ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Νέα ενημέρωση: Διαψεύδει οποιαδήποτε εμπλοκή της στο πυραυλικό χτύπημα σε πολωνικό έδαφος η Ρωσία, δηλώνοντας κατηγορηματικά ότι κανένας στόχος κοντά στα ουκρανο-πολωνικά κρατικά σύνορα δεν έχει πληγεί από ρωσικά όπλα.

WATCH: First video from the scene in Poland where 2 missiles are believed to have fallen pic.twitter.com/3M3rB0y8Nf — BNO News (@BNONews) November 15, 2022

Premier @MorawieckiM zwołał w trybie pilnym Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych. — Piotr Müller (@PiotrMuller) November 15, 2022

BREAKING: A senior U.S. intelligence official says Russian missiles crossed into NATO member Poland, killing two people. A Polish government spokesman did not immediately confirm the information, but said leaders were meeting on "crisis situation." https://t.co/W1hhjwa6ez — The Associated Press (@AP) November 15, 2022

Δείτε σε χάρτη το σημείο που αναφέρεται πως έπληξαν οι πύραυλοι:

Νεότερη ενημέρωση: Ρωσικοί πύραυλοι έπεσαν σε πολωνικό έδαφος, στα σύνορα με την Ουκρανία, ενώ Αμερικανικός αξιωματούχος επιβεβαίωσε πως υπάρχουν δύο νεκροί.

AT LEAST TWO DEAD AFTER RUSSIAN MISSILES LAND IN NATO STATE POLAND ON UKRAINE BORDER – EXPRESS. https://t.co/7cywiazATA — Breaking Market News ⚡️ (@financialjuice) November 15, 2022

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως δύο άνθρωποι έχασαν την ζωή τους σε χωριό στα σύνορα Ουκρανίας – Πολωνίας από χτύπημα ρωσικού πυραύλου. Εάν αυτό επιβεβαιωθεί θα είναι το πρώτο ρωσικό χτύπημα σε ΝΑΤΟΪκό έδαφος.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός έχει συγκαλέσει έκτακτο συμβούλιο ασφαλείας, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο της χώρας Piotr Muller, ο οποίος ωστόσο δεν έχει δώσει περισσότερες πληροφορίες για την αιτία της συνεδρίασης, ούτε έχει επιβεβαιώσει το ρωσικό «χτύπημα».

Πρώτη ενημέρωση: Για δύο νεκρούς στην Πολωνία μετά από πτώση πυραύλων στα σύνορα με την Ουκρανία, κάνει λόγο ο βρετανικός Τύπος.