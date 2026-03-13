«Πολύ σύντομα και πολύ ήσυχα», η Νάνσυ Παραδεισανού για τον γάμο της Σκορδά

Πλέον η γνωστή παρουσιάστρια, Φαίη Σκορδά, ετοιμάζεται να ενωθεί με τα δεσμά του γάμου με τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη και η φίλη της, δημοσιογράφος, Νάνσυ Παραδεισανού αποκάλυψε λεπτομέρειες για το ευτυχές γεγονός.

Όπως ανέφερε η Νάνσυ Παραδεισανού μέσω ενός βίντεο που ανέβασε στο κανάλι της στο Youtube, η Φαίη Σκορδά και ο αρχιτέκτονας Αλέξανδρος Αθανασιάδης είναι μαζί εδώ και τέσσερα χρόνια και η σχέση τους είναι δοκιμασμένη.

«Η Φαίη είναι ένας άνθρωπος που κρατά την προσωπική της ζωή εκτός της προβολής και της δημοσιότητας. Από τότε που πήρε διαζύγιο, είχε επιλέξει να έχει την προσωπική της ζωή εκτός προβολής. Ο πολύ απλός λόγος είναι ότι έχει δύο παιδιά. Όχι ότι είναι κακό να έχεις δυο παιδιά και να ξαναβρίσκεις έναν σύντροφο. Η Φαίη λοιπόν με τον Αλέξανδρο είναι μαζί περίπου μια τετραετία. Δηλαδή είναι μια δοκιμασμένη σχέση, δεν τον γνώρισε χθες. Και είναι κάποιος που για να εμπιστεύεται η Φαίη να προχωρήσει τη ζωή της μαζί του, είναι ένας άνθρωπος καταρχάς σωστός», αποκάλυψε η δημοσιογράφος για τη Φαίη Σκορδά.

«Επίσης η Φαίη με τον άνθρωπο αυτόν που είναι τώρα κυκλοφορούσε, πήγαιναν ταξίδια. Θέλω να πω ότι κυκλοφορεί, την βλέπουν και μιλάει με τον κόσμο. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο το έκρυβε, απλά δεν το πρόβαλε, έχει μια διαφορά. Το κρύβω και το προβάλω. Δεν έκανε 15 stories αλλά δεν έλεγε “όχι, όχι, όχι, όχι”. Είχε πει κάποια πράγματα, απλά ίσως και από συστολή κάποιοι άνθρωποι δεν το πήγαιναν παρακάτω. Άντε, να το πω έτσι, να πω ότι ήταν θέμα συστολής. Tης λέω ρε συ θα πω, γιατί με ρωτάνε όλοι για το γάμο σου και αυτά και μου λέει, θα σας διαβάσω ακριβώς: “Νανσού, ο γάμος θα γίνει κάποια στιγμή πολύ σύντομα και πολύ ήσυχα”. Θα γίνει ο γάμος κάποια στιγμή πολύ σύντομα και πολύ ήσυχα.

Επομένως, δε θα πάρει τη δημοσιότητα που περιμένετε να πάρει εκείνη την ώρα. Ότι μετά η κοπέλα θα πει… θα κάνει ένα post, θα κάνει μία ανακοίνωση από την εκπομπή της, θα κάνει ένα κάτι, προφανώς. Αλλά, θεωρώ ότι στο βαθμό της δημοφιλίας της και της δημοσιότητάς της, είναι πολύ ok. Είναι ένα τόσο όσο. Γιατί ξέρει ότι ο κόσμος χαίρεται με τη χαρά της και με την εξέλιξη της ζωής της, αλλά χωρίς να το διαλαλεί και να το τυμπανίζει το προσωπικό της», είπε στο βίντεό της η Νάνσυ Παραδεισανού.

