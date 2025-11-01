Πολύωρη διακοπή ρεύματος στην Πάτρα: Στο «σκοτάδι» οι καταναλωτές – Παράπονα για την έλλειψη ενημέρωσης από τον ΔΕΔΔΗΕ

Ο ΔΕΔΔΗΕ χαρακτήρισε το περιστατικό «εξαιρετικά σπάνια και σύνθετη τριπλή βλάβη»

Πολύωρη διακοπή ρεύματος στην Πάτρα: Στο «σκοτάδι» οι καταναλωτές - Παράπονα για την έλλειψη ενημέρωσης από τον ΔΕΔΔΗΕ Πολλοί ήταν οι Πατρινοί που διαμαρτυρήθηκαν για την αδυναμία επικοινωνίας με τον ΔΕΔΔΗΕ
01 Νοέ. 2025 11:00
Μια πολύωρη διακοπή ρεύματος, διάρκειας άνω των 5,5 ωρών, παρέλυσε την προηγούμενη Πέμπτη 23/10 το κέντρο της Πάτρας, προκαλώντας αναστάτωση, οικονομική ζημία και ανησυχία για τη δημόσια υγεία. Η ηλεκτροδότηση διεκόπη γύρω στις 6:30 το απόγευμα και αποκαταστάθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, αφήνοντας επαγγελματίες και πολίτες στο σκοτάδι, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Το μεγαλύτερο ζήτημα δεν ήταν μόνο η ίδια η βλάβη, αλλά η πλήρης απουσία ενημέρωσης από τον ΔΕΔΔΗΕ, που προκάλεσε σύγχυση και οργή.

Οι προβλέψεις για τον χρόνο αποκατάστασης μεταβάλλονταν συνεχώς, από τις 9:30 στις 11:30 και τελικά στις 12:30 π.μ., γεγονός που ενέτεινε την ανασφάλεια των πολιτών. Ο φαρμακοποιός Δημήτρης Δημητρόπουλος περιέγραψε στην εφημερίδα «Πελοπόννησο» τις επιπτώσεις για τη δημόσια υγεία, τονίζοντας ότι μια τέτοια διακοπή μπορεί να οδηγήσει σε αλλοίωση ευπαθών προϊόντων και φαρμάκων. Οπως είπε, πολλοί φαρμακοποιοί αναγκάστηκαν να μεταφέρουν τα φάρμακά τους σε άλλα λειτουργικά ψυγεία, ενώ ασθενείς με μηχανήματα υποστήριξης βρέθηκαν σε κίνδυνο.

Οι επαγγελματίες υπέστησαν σημαντική οικονομική ζημία, καθώς η διακοπή συνέπεσε με ώρες αιχμής. Καταστήματα έκλεισαν, ταμειακές μηχανές και υπολογιστές τέθηκαν εκτός λειτουργίας, ενώ ολόκληρη η αγορά βυθίστηκε στην αβεβαιότητα. Πολλοί διαμαρτυρήθηκαν για την αδυναμία επικοινωνίας με τον ΔΕΔΔΗΕ: τα τοπικά γραφεία δεν απαντούσαν και το τηλεφωνικό κέντρο στην Αθήνα παρέπεμπε σε γραπτά αιτήματα, χωρίς άμεση ανταπόκριση.

Απαντώντας στις αντιδράσεις, ο διευθυντής Περιοχής Πατρών του ΔΕΔΔΗΕ, Νίκος Μαμασούλας, μιλώντας στην «Π», χαρακτήρισε το περιστατικό «εξαιρετικά σπάνια και σύνθετη τριπλή βλάβη» σε τρία σημεία του δικτύου, που προκάλεσε καταστροφή υλικού σε υψηλούς υποσταθμούς. Επισήμανε ότι η αποκατάσταση καθυστέρησε λόγω της έκτασης και σοβαρότητας του προβλήματος, όμως ο χρόνος ήταν «λογικός» υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες.

Οσον αφορά την ενημέρωση, διευκρίνισε ότι αυτή γίνεται κεντρικά μέσω Αθήνας, και όχι από τις τοπικές υπηρεσίες, ενώ σημείωσε ότι η τεχνική ανάλυση των βλαβών «δεν έχει αξία για τον καταναλωτή». Η σπανιότητα του φαινομένου, πρόσθεσε, «θορύβησε» δικαιολογημένα το κοινό.
