Διαδοχικές συναντήσεις αγροτών και κτηνοτρόφων στην Αχαΐα ενισχύουν τη δυναμική για τη δημιουργία νέου συλλογικού φορέα. Στόχος η ενιαία εκπροσώπηση του πρωτογενούς τομέα και η ενίσχυση της φωνής των ανθρώπων της παραγωγής.

Πολυπληθείς συγκεντρώσεις αγροτών: Ακηδεμόνευτος «Παναχαϊκός» Από την πρόσφατη συγκέντρωση του "Παναχαϊκού" στο Φαρρέ
13 Φεβ. 2026 15:00
Μετά τις πρώτες συγκεντρώσεις σε Αίγιο, Φαρρέ και Χαλανδρίτσα, που άφησαν θετικά μηνύματα και ισχυρό αποτύπωμα στη βάση των αγροτών και κτηνοτρόφων, ακολούθησε την περασμένη Δευτέρα στα Λουσικά, στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας, η ανοιχτή συνάντηση διαλόγου με στόχο την αυτοοργάνωση του πρωτογενούς τομέα και τη δημιουργία του νέου Παναχαϊκού Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου-Σωματείου.

Οι διοργανωτές ευχαρίστησαν θερμά όλους όσοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της βάσης, τονίζοντας ότι η πρωτοβουλία αυτή γεννήθηκε από την ανάγκη να δυναμώσει η φωνή του απλού αγρότη, κτηνοτρόφου, μελισσοκόμου και γενικότερα των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, που εδώ και χρόνια βρίσκονται στο περιθώριο, αντιμέτωποι με μεγάλα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα.

Ξεκαθαρίστηκε ότι όσοι τοποθετήθηκαν στη συγκέντρωση χωρίς να ανήκουν στον πρωτογενή τομέα εξέφρασαν απλώς τη στήριξή τους στον αγώνα και σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε ή πρόκειται να υπάρξει παρέμβαση, καθοδήγηση ή ποδηγέτηση της προσπάθειας. Ο νέος Σύλλογος είναι απολύτως ανεξάρτητος, μακριά από πολιτικά κόμματα και τοπικούς συνδυασμούς.

Οπως τονίστηκε, ο αγώνας του Αγροτοκτηνοτροφικού Κινήματος αφορά ξεκάθαρα την υπεράσπιση του πρωτογενούς τομέα, ο οποίος δέχεται διαρκή και πολλαπλά χτυπήματα. Η καθημερινότητα του πραγματικού αγρότη και κτηνοτρόφου είναι γεμάτη αγωνία για τον καιρό, τις ασθένειες, τις εκάστοτε κυβερνητικές αποφάσεις και την ασυδοσία των εμπόρων που κερδοσκοπούν εις βάρος του. Τα πολιτικά παιχνίδια δεν εκφράζουν το κίνημα και καταδικάζονται απ’ όπου κι αν προέρχονται.

Κεντρικό μήνυμα των συγκεντρώσεων είναι ότι η λύση βρίσκεται στην αυτοοργάνωση και την ενότητα. Η ένωση όλων των αγροτών και κτηνοτρόφων της Αχαΐας σε μια κοινή, ισχυρή φωνή είναι ο μόνος δρόμος για να ασκηθεί ουσιαστική πίεση στους αρμόδιους της Πολιτείας, ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη τόσο στις τιμές όσο και στην αξιοπρέπεια των ανθρώπων της αγροτιάς.

Η προσωρινή διοικούσα επιτροπή του Παναχαϊκού Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου υπογραμμίζει ότι τα πρώτα βήματα του εγχειρήματος γεννούν ελπίδα για ένα ακηδεμόνευτο, αχρωμάτιστο αγροτικό κίνημα, βασισμένο στη βάση και στις πραγματικές ανάγκες του πρωτογενούς τομέα.

Παράλληλα, απευθύνεται ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους υπάρχοντες Αγροτοκτηνοτροφικούς Συλλόγους της Αχαΐας για κοινή συνάντηση και διάλογο, με στόχο τη σύμπραξη και τη συλλογική δράση για τη νίκη του Αγροτικού Κινήματος.

Η αυτοοργάνωση συνεχίζεται με νέες συναντήσεις σε χωριά της Αχαΐας, ενισχύοντας καθημερινά τη δυναμική της βάσης.

