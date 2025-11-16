Πολυτεχνείο: Στεφάνι ο Κασσελάκης μαζί με αντιστασιακούς

Ο Στέφανος Κασσελάκης κατέθεσε στεφάνι στον χώρο του Πολυτεχνείου συνοδευόμενος από αντιστασιακούς που φυλακίστηκαν και βασανίστηκαν από τη χούντα,

Ανάμεσά τους η Μέλπω Λεκατσά, γνωστή και ως «η φαρμακοποιός του Πολυτεχνείου», η οποία φρόντιζε τους τραυματίες της εξέγερσης.

Ηταν 20 χρονών το 1973. Ως φοιτήτρια της Φαρμακευτικής έζησε από κοντά τα γεγονότα της Νομικής και, σύμφωνα με την ίδια, μπήκε στην παρανομία, βρέθηκε κυνηγημένη για μήνες, αποκλεισμένη από τους γονείς της και συμμετείχε στα γεγονότα του Πολυτεχνείου.

Η ίδια ήταν υπεύθυνη για το φαρμακείο που είχε στηθεί στο χώρο της κατάληψης, περιποιήθηκε τους τραυματίες και τους συναγωνιστές και αργότερα μπήκε και πάλι στην παρανομία. Συνελήφθη από το ΕΑΤ-ΕΣΑ και τελικά αποφυλακίστηκε στις 24 Δεκεμβρίου 1973.

Ο Σωτήρης Τσιακμάκης, ο οποίος σπούδαζε στο Μαθηματικό της Θεσσαλονίκης, συνελήφθη ως αντιφρονούντας τον Ιούνιο του 1969 και οδηγήθηκε αρχικώς στις διαβόητες φυλακές Αβέρωφ.

Η Αλκμήνη Ψιλοπούλου, φοιτήτρια τότε της Φιλοσοφικής, συνελήφθη και βασανίστηκε άγρια.

