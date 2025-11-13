Στις φλόγες τυλίχθηκαν τέσσερα σκάφη τυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Πέμπτης 13/11/2025, στη Μαρίνα Ζέας, στον Πειραιά, και τελικά βυθίστηκαν.

Η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 3 το πρωί και πιστεύεται ότι ξεκίνησε από ξύλινο ιστιοφόρο που εκτελούσε τουριστικά δρομολόγια από και προς την Αίγινα.

Πολυτελή γιοτ βυθισμένα στη Μαρίνα Ζέας, πως εκδηλώθηκε πυρκαγιά ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Το σκάφος ήταν δεμένο στη μαρίνα, ωστόσο οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα σε τρία διπλανά πολυτελή γιοτ, καταστρέφοντάς τα ολοκληρωτικά.

Στο σημείο επιχείρησαν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, καθώς και πλωτά μέσα της Πυροσβεστικής και του Λιμενικού.

Παρά τις τεράστιες προσπάθειες, και τα τέσσερα σκάφη βυθίστηκαν, έχοντας πρώτα καταστραφεί ολοσχερώς από τη φωτιά. Ευτυχώς, δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός, καθώς το Λιμενικό απέκλεισε άμεσα την περιοχή, αποτρέποντας περαιτέρω κινδύνους.

