Πόρισμα για ΟΠΕΚΕΠΕ: Αδήλωτη περιουσία έως 8 εκατ. ευρώ φέρεται να εντοπίστηκε σε αγροτοσυνδικαλιστή της Κρήτης

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως από την έρευνα της Ανεξάρτητης Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, αναφορικά με τα περιουσιακά στοιχεία προσώπων που εμπλέκονται σε υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τον έλεγχο προέκυψαν ενδείξεις ότι γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής της Κρήτης, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί για την υπόθεση, φέρεται να έχει αποκρύψει περιουσιακά στοιχεία που αγγίζουν τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, για τη σύζυγό του προκύπτουν ενδείξεις μη δηλωθέντων περιουσιακών στοιχείων περίπου 2,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Κατά τα ίδια στοιχεία, για την περίοδο 2019-2023 είτε δεν υποβλήθηκαν δηλώσεις «πόθεν έσχες» είτε υποβλήθηκαν ανακριβείς δηλώσεις, ενώ ο έλεγχος για τη σύζυγο αφορά τα έτη 2023-2024.

Ο επικεφαλής της Αρχής, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, διαβίβασε το πόρισμα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου, προκειμένου να διερευνηθεί το ποινικό σκέλος της υπόθεσης. Παράλληλα, ο φάκελος αναμένεται να αποσταλεί και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ώστε να εξεταστεί ενδεχόμενος καταλογισμός προστίμων για τα αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία.

Η υπόθεση εξελίσσεται σε πολλαπλά επίπεδα, με τις δικαστικές αρχές να προχωρούν στις προβλεπόμενες διαδικασίες.

