Πόρτα ανοιχτή ή κλειστή στον ύπνο; Τι λένε οι ειδικοί

Αν ξυπνάτε συχνά μέσα στη νύχτα χωρίς να υπάρχει κάποιος προφανής λόγος, ίσως αξίζει να στρέψετε την προσοχή σας όχι μόνο στο στρώμα ή στη θερμοκρασία του δωματίου, αλλά και στην ποιότητα του αέρα που αναπνέετε όσο κοιμάστε. Ειδικοί στον εσωτερικό αέρα και στην ιατρική του ύπνου επισημαίνουν ότι ο περιορισμένος αερισμός στο υπνοδωμάτιο μπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά την ποιότητα της ξεκούρασης.

Όταν η πόρτα του δωματίου παραμένει κλειστή για όλη τη διάρκεια της νύχτας, η ανανέωση του αέρα γίνεται δυσκολότερη. Αυτό σημαίνει ότι ο χώρος λειτουργεί σχεδόν σαν ένα «κλειστό κουτί», μέσα στο οποίο ο αέρας αλλάζει σταδιακά όσο περνούν οι ώρες. Ο Μάικλ Ρουμπίνο, ειδικός σε θέματα μούχλας και ποιότητας εσωτερικού αέρα, εξηγεί ότι όσο κοιμόμαστε εκπνέουμε συνεχώς διοξείδιο του άνθρακα, κάτι που μπορεί να επιβαρύνει την ατμόσφαιρα του δωματίου όταν δεν υπάρχει επαρκής κυκλοφορία αέρα.

Σε ένα μικρό ή ανεπαρκώς αεριζόμενο υπνοδωμάτιο, ειδικά όταν κοιμούνται δύο άτομα, τα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα μπορούν να αυξηθούν αισθητά μέσα στη νύχτα. Όπως αναφέρουν οι ειδικοί, σε τέτοιες συνθήκες οι τιμές μπορεί να φτάσουν από 1.620 έως και 3.300 ppm, ενώ σε έναν χώρο με σωστό αερισμό παραμένουν κάτω από τα 1.000 ppm. Το εύρος από 400 έως 1.000 ppm θεωρείται γενικά πιο επιθυμητό για ένα υγιές εσωτερικό περιβάλλον.

Οι επιστήμονες διευκρινίζουν πάντως ότι αυτά τα επίπεδα δεν σημαίνουν δηλητηρίαση. Το διοξείδιο του άνθρακα λειτουργεί περισσότερο ως ένδειξη ότι ο αέρας στον χώρο δεν ανανεώνεται επαρκώς για τα άτομα που βρίσκονται μέσα σε αυτόν. Με απλά λόγια, όταν το CO2 ανεβαίνει, είναι συχνά σημάδι ότι το δωμάτιο δεν παίρνει αρκετό φρέσκο αέρα.

Πώς επηρεάζεται ο ύπνος

Ο δρ Ουίλιαμ Λου, ιατρός με εξειδίκευση στην ιατρική του ύπνου, σημειώνει ότι η αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα μπορεί να συνδεθεί με πιο ελαφρύ και πιο διακοπτόμενο ύπνο. Κάποιος μπορεί να αποκοιμηθεί κανονικά, όμως στη διάρκεια της νύχτας να μην φτάνει εύκολα σε βαθύ και πραγματικά αποκαταστατικό ύπνο.

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, η αυξημένη συγκέντρωση CO2 στον αέρα μπορεί να συνοδεύεται από μεταβολές και στα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα στο αίμα. Ο οργανισμός διαθέτει φυσικά μηχανισμούς ρύθμισης, ωστόσο όταν το περιβάλλον γίνεται πιο «βαρύ», η ποιότητα του ύπνου μπορεί να επηρεαστεί, οδηγώντας σε συχνότερες αφυπνίσεις και λιγότερη ξεκούραση.

Αντίθετα, ένα δωμάτιο με καλύτερο αερισμό βοηθά στη διατήρηση πιο σταθερής ατμόσφαιρας και φαίνεται να ευνοεί έναν πιο βαθύ και συνεχόμενο ύπνο.

Δεν είναι μόνο το διοξείδιο του άνθρακα

Το ζήτημα δεν περιορίζεται μόνο στο CO2. Σε έναν κλειστό χώρο, η υγρασία από την αναπνοή συσσωρεύεται πιο εύκολα, δημιουργώντας συνθήκες που μπορούν να ευνοήσουν την ανάπτυξη μούχλας. Παράλληλα, ουσίες από έπιπλα, υφάσματα, απορρυπαντικά, αρωματικά χώρου ή κεριά παραμένουν περισσότερο στην ατμόσφαιρα του δωματίου, επιβαρύνοντας την ποιότητα του εσωτερικού αέρα.

Όλα αυτά μπορεί να μην γίνονται άμεσα αντιληπτά, όμως σε βάθος χρόνου επηρεάζουν το περιβάλλον μέσα στο οποίο ξεκουράζεται το σώμα για πολλές συνεχόμενες ώρες κάθε βράδυ.

Τι προτείνουν οι ειδικοί

Η απλούστερη κίνηση είναι να εξασφαλίζεται έστω μια στοιχειώδης ροή φρέσκου αέρα. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με ελαφρώς ανοιχτή πόρτα είτε με λίγο ανοιχτό παράθυρο, ώστε να μην εγκλωβίζεται ο αέρας στο υπνοδωμάτιο.

Οι ειδικοί τονίζουν, ωστόσο, ότι η κλειστή πόρτα προσφέρει και ένα σημαντικό πλεονέκτημα σε επίπεδο πυρασφάλειας. Για τον λόγο αυτό, η συζήτηση δεν είναι τόσο απλή όσο το «ανοιχτή ή κλειστή πόρτα». Το βασικό είναι να υπάρχει τρόπος να ανανεώνεται ο αέρας, ακόμη και αν η πόρτα παραμένει κλειστή.

Μια πρακτική που προτείνεται είναι ο καλός αερισμός του δωματίου λίγο πριν τον ύπνο. Το άνοιγμα του παραθύρου για 5 έως 10 λεπτά, ακόμη και τους πιο κρύους μήνες, μπορεί να βοηθήσει ώστε να απομακρυνθεί ο στάσιμος αέρας και να μπει πιο καθαρός.

Παράλληλα, καλό είναι να αποφεύγονται μέσα στο υπνοδωμάτιο οι πηγές καύσης, όπως κεριά και θυμιάματα, αλλά και τα έντονα αρωματικά προϊόντα, ιδιαίτερα όταν ο χώρος δεν αερίζεται σωστά. Οι ουσίες αυτές μπορεί να επιβαρύνουν επιπλέον την ατμόσφαιρα και να κάνουν ακόμη δυσκολότερη τη νυχτερινή ξεκούραση.

Τέλος, αν κάποιος επιλέγει να κοιμάται με την πόρτα κλειστή, είναι σημαντικό να υπάρχει κάποια διέξοδος για την κυκλοφορία του αέρα, όπως ένα κενό κάτω από την πόρτα ή ειδικά ανοίγματα που επιτρέπουν την ανανέωσή του. Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, το κρίσιμο δεν είναι τόσο ο τρόπος, αλλά το να μην μένει ο αέρας στάσιμος μέσα στο δωμάτιο.

