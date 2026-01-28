Πορτογαλία: Τέσσερις νεκροί από την καταιγίδα Kristin, στα 150 χλμ. την ώρα οι ριπές του ανέμου, ΒΙΝΤΕΟ

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στη Βίλα Φράνκα ντε Σίρα, στα περίχωρα της Λισαβόνας, όταν δέντρο έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο που οδηγούσε. Άλλοι τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Λεϊρία, σύμφωνα με την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας

28 Ιαν. 2026 20:11
Pelop News

Στην Πορτογαλία η καταιγίδα Kristin προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον τεσσάρων ανθρώπων, τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, προτού κινηθεί ανατολικότερα και αρχίσει να πλήττει τη γειτονική Ισπανία, σύμφωνα με νεότερα απολογισμό των Αρχών.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στη Βίλα Φράνκα ντε Σίρα, στα περίχωρα της Λισαβόνας, όταν δέντρο έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο που οδηγούσε. Άλλοι τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Λεϊρία της κεντρικής Πορτογαλίας, σύμφωνα με την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας (ANEPC).

Η καταιγίδα – η οποία συνοδευόταν από έντονες βροχοπτώσεις και ριπές ανέμου που έφθαναν έως και τα 150 χλμ/ώρα – προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές, ιδίως στην περιοχή της Λισαβόνας και στο κεντρικό τμήμα της Πορτογαλίας.

H υποδιοικήτρια της ANEPC Ντανιέλα Φράγκα ανέφερε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου «πτώσεις δέντρων, ζημιές σε υποδομές, καθώς και πλημμύρες», συμπληρώνοντας πως οι υπηρεσίες διάσωσης κλήθηκαν να επέμβουν σε περίπου 3.000 περιπτώσεις. «Λόγω της κλίμακας του φαινομένου, θα χρειαστεί χρόνος προκειμένου να προσδιοριστεί η έκταση των ζημιών», δήλωσε.

Η πορτογαλική κυβέρνηση περιέγραψε την καταιγίδα ως «ακραίο καιρικό φαινόμενο που προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε αρκετές περιοχές της χώρας».

Περίπου 800.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις είχαν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα τις πρώτες πρωινές ώρες, αλλά η ηλεκτροδότηση αποκαθίσταται σταδιακά. Προβλήματα παρουσιάστηκαν σε αρκετούς οδικούς άξονες – συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου αυτοκινητοδρόμου που συνδέει τη Λισαβόνα με το βόρειο τμήμα της χώρας – καθώς και στα δρομολόγια των τρένων.

Η Πορτογαλία έχει πληγεί τις τελευταίες ημέρες από διαδοχικές καταιγίδες. Το Σαββατοκύριακο ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, όταν στην προσπάθειά του να διασχίσει με το όχημά του ένα μικρό ποτάμι, παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά.

