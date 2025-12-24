Πορτοκαλί συναγερμός από την ΕΜΥ: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές τα Χριστούγεννα – Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης

Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε το μεσημέρι της Τετάρτης 24 Δεκεμβρίου η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), θέτοντας σε ισχύ πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο, τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν σταδιακά προς τα ανατολικά κατά τη διάρκεια της παραμονής των Χριστουγέννων, ενώ η ύφεσή τους αναμένεται να ξεκινήσει από τα δυτικά το βράδυ της Τετάρτης και στις υπόλοιπες περιοχές ανήμερα τα Χριστούγεννα.

Ήδη από τις πρωινές ώρες βροχοπτώσεις καταγράφονται σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Αττικής, ενώ τα φαινόμενα κατά τόπους ενισχύονται.

Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στο Ιόνιο έως αργά το βράδυ της Τετάρτης

Στην Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία, τη δυτική και κεντρική Στερεά Ελλάδα και τη δυτική Πελοπόννησο έως τις πρώτες ώρες των Χριστουγέννων

Στη Δυτική Μακεδονία πρόσκαιρα τη νύχτα της παραμονής

Στην Κεντρική Μακεδονία από το απόγευμα της Τετάρτης έως το μεσημέρι της Πέμπτης

Στην Ανατολική Μακεδονία και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου από το βράδυ της Τετάρτης έως το απόγευμα των Χριστουγέννων

Μαρουσάκης: Άστατος και επικίνδυνος καιρός – Χιονοεκπλήξεις την Πρωτοχρονιά

Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος του Open Κλέαρχος Μαρουσάκης, έντονο κύμα κακοκαιρίας επηρεάζει τη χώρα, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να μετακινούνται από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Ανήμερα των Χριστουγέννων τα φαινόμενα θα επιμείνουν κυρίως στις περιοχές που «βλέπουν» προς το Αιγαίο, ενώ δεν αποκλείονται μικροπλημμυρικά επεισόδια σε δυτική Ελλάδα, Ιόνιο και ανατολικό Αιγαίο.

Οι άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο θα φτάσουν έως και τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 18 βαθμούς Κελσίου και στην Κρήτη έως και τους 20, με το νησί να αποτελεί εξαίρεση από τα έντονα φαινόμενα.

Κολυδάς: Ήπια Χριστούγεννα, ψύχος μετά

Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς σημειώνει ότι τα Χριστούγεννα θα κυλήσουν με σχετικά ήπιο καιρό και τοπικές βροχές, ωστόσο από την Κυριακή έως και την Τρίτη αναμένεται ενίσχυση των ψυχρών ανέμων και πτώση της θερμοκρασίας, με τον καιρό να «μαλακώνει» εκ νέου από την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

