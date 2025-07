Πώς επηρέασαν την Αφρική και την Ευρώπη τα κύματα ζέστης του Ιουνίου ΓΡΑΦΗΜΑ

Από τη Νιγηρία έως την Ιαπωνία και από το Πακιστάν έως την Ισπανία, ο Ιούνιος κατέγραψε ζέστη ρεκόρ σε 12 χώρες και εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες σε 26 άλλες, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση τα στοιχεία του ευρωπαϊκού προγράμματος Copernicus.

Συνολικά 790 εκατ. κάτοικοι σε 12 χώρες στην Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική βίωσαν πρωτόγνωρες θερμοκρασίες για τον μήνα Ιούνιο. Για 26 άλλες χώρες, ο μήνας αυτός ήταν ο δεύτερος θερμότερος που έχει καταγραφεί, όπως στην Κίνα, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό και την Αιθιοπία.

Τα ακραία κύματα ζέστης, αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής , αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής που αυξάνει την ένταση και τη συχνότητα των καυσώνων.

Οι κάτοικοι στη νότια και δυτική Ευρώπη βίωσαν στα τέλη Ιουνίου ένα πρόωρο κύμα ζέστης, κάτι που έθεσε σε δοκιμασία τους τοπικούς πληθυσμούς που δεν είναι συνηθισμένοι σε τέτοιες ακραία υψηλές θερμοκρασίες, όπως στην περιοχή του Παρισιού στη Γαλλία, στο Βέλγιο και την Ολλανδία.

Since late June 2025, much of Europe has been affected by an intense heatwave.

This video, based on Copernicus EU Sentinel3 land surface temperature data, shows values exceeding 50 °C.

🔗More: https://t.co/IbG5dVdYAe pic.twitter.com/u8GPF0lOFd

— Copernicus EU (@CopernicusEU) July 4, 2025