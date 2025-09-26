Πως επηρεάζονται Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και φίλαθλοι στην απεργία της 1ης Οκτωβρίου

Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν την Άρσεναλ στο Έμιρεϊτς την Τετάρτη και θα αναγκαστούν να μην αποχωρήσουν αυθημερόν από το Λονδίνο

Πως επηρεάζονται Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και φίλαθλοι στην απεργία της 1ης Οκτωβρίου
26 Σεπ. 2025 21:07
Pelop News

Την 1η Οκτωβρίου η χώρα θα “παραλύσει”, μιας και θα πραγματοποιηθεί 24ώρη απεργία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Σ’ αυτή θα συμμετάσχει μεταξύ άλλων η ΕΕΕΚΕ (Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας), γεγονός που δημιουργεί μικρά προβλήματα σε Ολυμπιακό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, αλλά και μεγάλα στους φιλάθλους των ομάδων.

«Νιώθω ντροπή που έπαιξε έτσι η ομάδα μου» κεραυνοί Σάκοτα μετά την ήττα της ΑΕΚ από τον Προμηθέα

Λόγω της 24ωρης απεργίας της Τετάρτης 1η Οκτωβρίου, δεν θα γίνονται πτήσεις πλην εξαιρέσεων που έχουν να κάνουν με τη μεταφορά αρχηγού Κράτους, πτήσεις της πολεμικής αεροπορίας, για πτήσεις για νοσοκομειακή ή ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά και πτήσεις αεροσκαφών έρευνας και διάσωσης.

Οι ποδοσφαιρικές ομάδες του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ έχουν εκτός έδρας ευρωπαϊκούς αγώνες και επηρεάζονται από την απεργία, όπως και οι φίλαθλοι των τριών ομάδων που θέλουν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό

Οι ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν την Άρσεναλ στο Έμιρεϊτς την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου και θα αναγκαστούν να μην αποχωρήσουν αυθημερόν από το Λονδίνο.

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Θέλτα στο Βίγκο την επόμενη ημέρα της απεργίας, όπως και η ΑΕΚ την Τσέλιε στη Σλοβενία. Οι φίλαθλοι θα πρέπει να ταξιδέψουν την ίδια μέρα για Ισπανία και Σλοβενία ή να πάνε δύο μέρες νωρίτερα, δηλαδή την Τρίτη (30/9/2025).

Η ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση, ενημερώνοντας τον κόσμο της ομάδας για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Άρσεναλ και το τι ισχύει με την απεργία.

“Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους μας για τα εξής, ενόψει του αγώνα της Τετάρτης (1/10, 20:00 τοπική ώρα) με την Arsenal στο Λονδίνο, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της league phase του UEFA Champions League:

Όσοι έχουν προμηθευτεί εισιτήρια για την αναμέτρηση στο «Arsenal Stadium» και δεν μπορούν να ταξιδέψουν στο Λονδίνο λόγω της προαναγγελθείσας 24ωρης απεργίας της ΑΔΕΔΥ, στην οποία ανακοινώθηκε ότι θα συμμετέχουν και οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας, μπορούν να ζητήσουν την επιστροφή των χρημάτων που διέθεσαν για τα εισιτήρια του αγώνα, στέλνοντας το ονοματεπώνυμό τους και τον αριθμό κράτησης των εισιτηρίων τους στο ticketing@olympiacos.org έως τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου και ώρα 11:00.

Μετά το πέρας της προθεσμίας δεν θα μπορεί να γίνει ακύρωση των εισιτηρίων και επιστροφή των χρημάτων”.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 Ρεκόρ τηλεθέασης με την τηλεοπτική επιστροφή του Τζίμι Κίμελ
23:38 Σλοτ: Επιβεβαίωσε ότι η Λίβερπουλ τήρησε πλήρως το συμβόλαιο του Ζότα για να στηρίξει την οικογένειά του ΒΙΝΤΕΟ
23:21 Τα ροφήματα που δεν πρέπει ποτέ να πιει η γάτα σας!
22:56 Ελληνοτουρκικές σχέσεις: Η επόμενη ημέρα η πραγματικότητα για τα F-35 και το πρόγραμμα SAFE
22:41 Ρούτσι: «Συνεχίζω τον αγώνα μου, δεν σταματάω. Τα αγγελούδια που είναι εκεί πάνω θέλουν δικαίωση»
22:38 Ο Προμηθέας με τον Ολυμπιακό στον αυριανό τελικό του Super Cup
22:33 Έλον Μασκ: Το όνομα του σε αρχεία που σχετίζονται με τον Έπσταϊν
22:26 Συγκίνηση στην εκδήλωση μνήμης για τον Διονύση Γκοτσούλια στην Κάτω Αχαΐα ΦΩΤΟ
22:13 «Πάλι καλά που δεν είπα: ‘’Ναι, την ακούω’’. Θα γινόμουν ρεζίλι» νέες αποκαλύψεις για τη μητέρα της 62χρονης
21:59 Αεροσκάφος Air Tractor ακινητοποιήθηκε στη λίμνη Πηνειού, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
21:52 «Κινδυνεύει το προσωπικό μας», σταματούν τις δράσεις τους στη Γάζα «Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα»
21:40 Αυτός είναι ο επικεφαλής των πάρτι porta potty στο Ντουμπάι, που συνελήφθη!
21:25 Λουκασένκο: «Η Ρωσία θα ανακοινώσει μια πολύ καλή πρόταση για την λήξη του πολέμου στην Ουκρανία»
21:12 Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός εντοπίστηκε ο ηλικιωμένος κολυμβητής που αναζητούνταν στα Αραχωβίτικα
21:07 Πως επηρεάζονται Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και φίλαθλοι στην απεργία της 1ης Οκτωβρίου
20:56 Αίγυπτος: Με ρηματική διακοίνωση στον ΟΗΕ απορρίπτει πλήρως τα όρια της λιβυκής υφαλοκρηπίδας και το παράνομο τουρκολυβικό μνημόνιο
20:48 Νετανιάχου: Με κωδικό QR στο πέτο στην ομιλία του στον ΟΗΕ, οδηγεί σε site με πλάνα από τη σφαγή της Χαμάς
20:39 Φωτιά στο Παναχαϊκό: Συνεχίζονται και το βράδυ οι προσπάθειες κατάσβεσης, περισσότεροι από 120 πυροσβέστες επιχειρούν με 30 οχήματα
20:15 Μητσοτάκης στον ΟΗΕ: «Να ανακαλέσει η Τουρκία το casus belli. Το Ισραήλ κινδυνεύει να αποξενωθεί από τους συμμάχους του»
20:11 Αυτά δείχνουν τα πρώτα ευρήματα για τον θάνατο του 5χρονου παιδιού στη Φωκίδα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ