«Νιώθω ντροπή που έπαιξε έτσι η ομάδα μου» κεραυνοί Σάκοτα μετά την ήττα της ΑΕΚ από τον Προμηθέα

Με 84-70 ηττήθηκε η ΑΕΚ από τον Προμηθέα στα ημιτελικά του Super Cup και ο προπονητής της Ένωσης, Ντράγκαν Σάκοτα ήταν έξαλλος με την εμφάνιση των παικτών του στο φινάλε του αγώνα.

Προμηθέας για φίλημα! Νίκησε την ΑΕΚ και πέρασε στον τελικό του Super Cup – Φωτογραφίες-δηλώσεις

Με μία “κατάρρευση” στο τελευταίο 4λεπτο της αναμέτρησης, η ΑΕΚ αποκλείστηκε από τον Προμηθέα Πάτρας στο Super Cup και ο Ντράγκαν Σάκοτα έκανε λόγο για “ντροπή”, στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα στην κάμερα της ΕΡΤ.

Οι δηλώσεις του Σάκοτα

“Θα χάσεις ένα παιχνίδι, αλλά πάντα λέμε ότι υπάρχει τρόπος. Δεν αγχώνομαι για το παιχνίδι που χάσαμε, νιώθω ντροπή που έπαιξε έτσι η ομάδα μου που δεν έχει δείξει ούτε μία φορά στα φιλικά παιχνίδια. Είναι μία συμπεριφορά που δεν μου αρέσει καθόλου και θα δούμε αυτές τις ημέρες τι μπορούμε να αλλάξουμε. Έγινε ένα κακό παιχνίδι. Οι ήττες μας φέρνουν να μάθουμε κάτι και να συνεχίζουμε.

Καμία φορά ξεχνάμε ότι υπάρχουν και άλλες ομάδες. Ο Προμηθέας είναι καλή ομάδα. Καλύτερη από πέρυσι. Το πληρώσαμε και καλά μας έκαναν. Ήταν μία εικόνα που δεν έχουμε δει έναν χρόνο.”

