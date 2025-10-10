Πώς κατέγραψαν οι σεισμογράφοι του Πανεπιστημίου Πατρών τον ισχυρό σεισμό στις Φιλιππίνες ΦΩΤΟ
Οι σεισμογράφοι του Πανεπιστημίου Πατρών κατέγραψαν τον ισχυρό σεισμό στις Φιλιππίνες.
Από το δίκτυο των σεισμογράφων του Πανεπιστημίου Πατρών, κατεγράφη ο ισχυρός σεισμός σημειώθηκε στην περιοχή του Μιντανάο στις Φιλιππίνες νωρίς το πρωί (ώρα Ελλάδος) την Παρασκευής 10/10/2025.
ΒΙΝΤΕΟ από τον σεισμό 7,4 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες, προειδοποίηση για τσουνάμι
Δείτε πώς κατέγραψε τον σεισμό το παλμογραφικό σύστημα στη Δροσιά της Πελοποννήσου
Η καταγραφή από τον σεισμογράφο στο Ευπάλιο
Ο σεισμός στις Φιλιππίνες από τον σεισμογράφο στη Σεργούλα
Η αποτύπωση του σεισμού από τον σεισμογράφο στο Λουτράκι
Η δόνηση από τον σεισμογράφο στην Βλαχοκερασιά της Πελοποννήσου
Η δόνηση όπως καταγράφηκε από τον σεισμογράφο της Πύλου
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News