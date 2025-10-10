Πώς κατέγραψαν οι σεισμογράφοι του Πανεπιστημίου Πατρών τον ισχυρό σεισμό στις Φιλιππίνες ΦΩΤΟ

Οι σεισμογράφοι του Πανεπιστημίου Πατρών κατέγραψαν τον ισχυρό σεισμό στις Φιλιππίνες.

10 Οκτ. 2025 10:01
Pelop News

Από το δίκτυο των σεισμογράφων του Πανεπιστημίου Πατρών, κατεγράφη ο ισχυρός σεισμός σημειώθηκε στην περιοχή του Μιντανάο στις Φιλιππίνες νωρίς το πρωί (ώρα Ελλάδος) την Παρασκευής 10/10/2025.

ΒΙΝΤΕΟ από τον σεισμό 7,4 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες, προειδοποίηση για τσουνάμι

Δείτε πώς κατέγραψε τον σεισμό το παλμογραφικό σύστημα στη Δροσιά της Πελοποννήσου

Η καταγραφή από τον σεισμογράφο στο Ευπάλιο

Ο σεισμός στις Φιλιππίνες από τον σεισμογράφο στη Σεργούλα

Η αποτύπωση του σεισμού από τον σεισμογράφο στο Λουτράκι

Η δόνηση από τον σεισμογράφο στην Βλαχοκερασιά της Πελοποννήσου

Η δόνηση όπως καταγράφηκε από τον σεισμογράφο της Πύλου

