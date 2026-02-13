Πώς να γλιτώσετε έως και 50% από τα πρόστιμα της εφορίας, αναλυτικός οδηγός για «κούρεμα» και δόσεις

Θέλετε να γλιτώσετε χιλιάδες ευρώ από φορολογικά πρόστιμα; Η ΑΑΔΕ σας δίνει τη ευκαιρία: αποδεχτείτε τον έλεγχο και «κουρέψτε» το πρόστιμο έως και 50%!

Το ισχύον πλαίσιο του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας προσφέρει ισχυρό κίνητρο σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για την ταχεία διευθέτηση φορολογικών διαφορών, με μείωση των επιβληθέντων προστίμων έως και 50%. Η βασική προϋπόθεση είναι η ρητή αποδοχή των παραβάσεων και των αποτελεσμάτων του φορολογικού ελέγχου, χωρίς προσφυγές στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) ή στα διοικητικά δικαστήρια.

Η διαδικασία, που εφαρμόζεται εδώ και χρόνια, έχει αγκαλιαστεί από χιλιάδες φορολογούμενους, καθώς συνδυάζει σημαντική οικονομική ελάφρυνση με άμεση εισροή πόρων στα δημόσια ταμεία. Στελέχη της ΑΑΔΕ τονίζουν ότι το μέτρο ενισχύει τη φορολογική συμμόρφωση, μειώνει τη γραφειοκρατία και περιορίζει την επιβάρυνση των δικαστηρίων.

Η υποβολή γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ (myAADE). Ο φορολογούμενος υποβάλλει δήλωση αποδοχής της κύριας οφειλής και των παραβάσεων που προέκυψαν από τον έλεγχο. Όσο νωρίτερα γίνει η αποδοχή, τόσο μεγαλύτερη η έκπτωση:

50% μείωση : Αμέσως μετά την κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή πρόσκλησης παροχής πληροφοριών, πριν από τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου.

: Αμέσως μετά την κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή πρόσκλησης παροχής πληροφοριών, πριν από τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου. 40% μείωση : Μετά την κοινοποίηση οριστικής πράξης προσδιορισμού και εντός προθεσμίας για ενδικοφανή προσφυγή.

: Μετά την κοινοποίηση οριστικής πράξης προσδιορισμού και εντός προθεσμίας για ενδικοφανή προσφυγή. 30% μείωση : Μετά την απόφαση της ΔΕΔ.

: Μετά την απόφαση της ΔΕΔ. 25% μείωση: Όταν έχει ήδη ασκηθεί δικαστική προσφυγή.

Μετά την έγκριση της αποδοχής και την εφαρμογή της μείωσης, ο φορολογούμενος υποχρεούται να καταβάλει το 25% της συνολικής οφειλής (κύριος φόρος + μειωμένο πρόστιμο) εντός 3 ημερών. Το υπόλοιπο 75% ρυθμίζεται μέσω της πάγιας ρύθμισης σε έως 12 μηνιαίες δόσεις, με την προϋπόθεση εμπρόθεσμης καταβολής όλων.

Η οφειλή επιβαρύνεται με τόκο υπερημερίας, βάσει του επιτοκίου αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ συν 5 ποσοστιαίες μονάδες. Σε περίπτωση καθυστέρησης δόσης ή απώλειας ρύθμισης, η έκπτωση αίρεται αυτόματα και το σύνολο της αρχικής οφειλής γίνεται άμεσα απαιτητό.

Το μέτρο λειτουργεί ως «δεύτερη ευκαιρία» για όσους επιλέγουν τη συμμόρφωση αντί της δικαστικής οδού, ενώ για το υπουργείο Οικονομικών αποτελεί εργαλείο που συνδυάζει αυστηρότητα ελέγχου με κίνητρα ταχείας εξόφλησης.

