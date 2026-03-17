Πόσα ενοίκια χρειάζονται για να αγοράσεις σπίτι στην Αττική

Μια πιο καθαρή εικόνα για το πόσο «ακριβά» αγοράζεται η απόδοση σε κάθε γειτονιά της Αττικής επιχειρεί να δώσει το νέο «Θερμόμετρο» ακινήτων, ένα εργαλείο που βασίζεται στα δεδομένα της πλατφόρμας Spitogatos και μεταφράζει την αγορά σε έναν απλό δείκτη: με πόσα ενοίκια αγοράζεται ένα σπίτι. Όσο περισσότερα ενοίκια απαιτούνται, τόσο χαμηλότερη θεωρείται η επενδυτική απόδοση του ακινήτου.

Τι είναι το «Θερμόμετρο» ακινήτων

Η λογική του δείκτη είναι απλή: συγκρίνει τη μέση ζητούμενη τιμή πώλησης με τη μέση ζητούμενη τιμή ενοικίασης κατοικιών σε κάθε περιοχή και υπολογίζει πόσα μισθώματα χρειάζονται για να αγοραστεί ένα ακίνητο. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται μια πιο άμεση εικόνα της απόδοσης που μπορεί να περιμένει ένας επενδυτής που θέλει να αγοράσει σπίτι για εκμετάλλευση.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η αγορά δεν λειτουργεί πάντα όπως θα περίμενε κανείς. Δηλαδή, μια πιο «λαμπερή» περιοχή δεν έχει υποχρεωτικά πολύ χειρότερη απόδοση από μια σαφώς φθηνότερη, ενώ και περιοχές που θεωρούνται πιο προσιτές δεν αποδεικνύονται πάντα τόσο συμφέρουσες όσο φαίνονται με την πρώτη ματιά.

Οι τρεις περιοχές που δείχνουν την ανατροπή

Τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα έρχονται από τρεις εντελώς διαφορετικές αγορές κατοικίας στην Αττική:

Γλυφάδα: περίπου 342 ενοίκια

Πετρούπολη: περίπου 335 ενοίκια

Δραπετσώνα: περίπου 332 ενοίκια

Παρότι οι τιμές αγοράς στις περιοχές αυτές διαφέρουν αισθητά, οι αποδόσεις προκύπτουν σχεδόν ίδιες. Αυτό σημαίνει ότι η υψηλή τιμή αγοράς δεν είναι ο μόνος παράγοντας που κρίνει την ελκυστικότητα μιας επένδυσης, καθώς ρόλο παίζει και η προσφορά διαθέσιμων ακινήτων, αλλά και ο ρυθμός με τον οποίο έχουν ανέβει τα ενοίκια σε σχέση με τις τιμές πώλησης.

Τι άλλαξε από το 2019 μέχρι το 2025

Η σύγκριση με το 2019, δηλαδή την τελευταία προ πανδημίας χρονιά, δείχνει ότι στις περισσότερες ζώνες της Αττικής οι τιμές πώλησης αυξήθηκαν ταχύτερα από τα ενοίκια, κάτι που στην πράξη σημαίνει πίεση στις αποδόσεις.

Οι βασικές μεταβολές που καταγράφονται για την Αττική είναι οι εξής:

Κέντρο Αθήνας: από 161 ενοίκια το 2019 σε 212 το 2025

Βόρεια Προάστια: από 271 σε 288

Νότια Προάστια: από 241 σε 311

Δυτικά Προάστια: από 202 σε 238

Ανατολικά Προάστια: από 250 σε 256

Πειραιάς: από 184 σε 242

Προάστια Πειραιά: από 181 σε 241

Υπόλοιπο Αττικής: από 246 σε 221, δηλαδή εδώ τα ενοίκια ανέβηκαν ταχύτερα από τις τιμές πώλησης.

Πού καταγράφονται οι χαμηλότερες αποδόσεις

Το «Θερμόμετρο» δείχνει και τις περιοχές όπου η απόδοση έχει πιεστεί περισσότερο, άρα χρειάζονται τα περισσότερα ενοίκια για να καλυφθεί το κόστος αγοράς:

Ιστορικό Κέντρο: 317 ενοίκια

Παπάγου: 459 ενοίκια

Αργυρούπολη: 387 ενοίκια

Πετρούπολη: 335 ενοίκια

Γέρακας: 331 ενοίκια

Νέο Φάληρο: 284 ενοίκια

Δραπετσώνα: 332 ενοίκια

Σαρωνίδα: 333 ενοίκια

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο εδώ είναι ο Παπάγου, που εμφανίζει τη χαμηλότερη απόδοση το 2025 στα Βόρεια Προάστια, με 459 ενοίκια, αριθμός που ξεχωρίζει καθαρά από τις υπόλοιπες περιοχές.

Τι σημαίνουν όλα αυτά για όποιον θέλει να επενδύσει

Ο δείκτης δεν απαντά στο αν ένα ακίνητο είναι «καλό» ή «κακό» συνολικά, αλλά βοηθά να φανεί αν η τιμή αγοράς συμβαδίζει με το ενοίκιο που μπορεί να αποφέρει. Για κάποιον που αγοράζει σπίτι για να κατοικήσει ο ίδιος, η απόδοση δεν είναι το πρώτο κριτήριο. Για κάποιον όμως που αγοράζει για ενοικίαση, το πόσα ενοίκια χρειάζονται για να αποσβεστεί η αγορά είναι βασικό στοιχείο της απόφασης.

Με άλλα λόγια, το νέο «Θερμόμετρο» δείχνει ότι στην Αττική η ακριβή περιοχή δεν σημαίνει πάντα και κακή επένδυση, όπως επίσης και ότι η «φθηνή» αγορά δεν εγγυάται αυτομάτως υψηλότερη απόδοση. Και αυτό είναι ίσως το πιο χρήσιμο συμπέρασμα για όποιον προσπαθεί να διαβάσει πιο ψύχραιμα την αγορά κατοικίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



