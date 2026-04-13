Πόσο χρόνο αντέχει το ψητό αρνί στο ψυγείο και πόσο στην κατάψυξη

Δευτέρα του Πάσχα… Είχατε ψήσει πολύ περισσότερο αρνί απ’ ό,τι έφαγαν οι καλεσμένοι σας ή εσείς. Και σας δημιουργείται η απορία: πόσο καιρό μπορεί να αντέξει το αρνί στη συντήρηση και μετά στην κατάψυξη;

Στη συντήρηση του ψυγείου το ψητό αρνί μπορεί να διατηρηθεί από 2 έως 3 ημέρες, αν φυλάχθηκε σωστά, δηλαδή μέσα σε τάπερ, αεροστεγώς, και σε θερμοκρασία κάτω από 4°C.

Μετά τις 3 μέρες, αυξάνεται ο κίνδυνος ανάπτυξης βακτηρίων (π.χ. σαλμονέλα, σταφυλόκοκκος κ.λπ.)

Στην κατάψυξη μπορεί να διατηρηθεί πολύ περισσότερο, έως και 2–3 μήνες αν μπήκε άμεσα μετά το Πάσχα, καλά τυλιγμένο ή σε σακουλάκι κατάψυξης. Αφού το ξεπαγώσεις, πρέπει να καταναλωθεί την ίδια μέρα και να μην ξανακαταψυχθεί.

Πότε να το πετάξετε χωρίς τύψεις:

Αν μυρίζει περίεργα (ξινό ή «βαρύ»)

Αν έχει αλλάξει χρώμα (γκρι ή πρασινωπό)

Αν είναι γλιτσερό στην υφή

Αν έμεινε εκτός ψυγείου >2 ώρες, ειδικά σε ζέστη

Ομως, εάν η κατάψυξη ανοίγεται συχνά, εάν η θερμοκρασία έχει διακυμάνσεις ή εάν η συσκευασία έχει ανοίξει, τότε οι εύλογοι χρόνοι κατανάλωσης κρέατος από την κατάψυξη μειώνονται.

Ρόλο παίζει και ο τρόπος κατάψυξης.

Το κρέας πρέπει να χωρίζεται σε μερίδες, να σφραγίζεται σε σακούλες ασφαλείας για τρόφιμα ή σε κατάλληλα δοχεία και να προστατεύεται από τον αέρα όσο το δυνατόν περισσότερο. Όσο λιγότερος αέρας υπάρχει τόσο καλύτερα θα διατηρηθεί.

