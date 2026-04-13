Πόσο χρόνο αντέχει το ψητό αρνί στο ψυγείο και πόσο στην κατάψυξη

Φάγαμε του σκασμού αλλά τελικά μας περίσσεψε και μπόλικο αρνί σούβλας. Πόσες μέρες μπορεί να διατηρηθεί μετά το Πάσχα;

 

13 Απρ. 2026 16:03
Pelop News

Δευτέρα του Πάσχα… Είχατε ψήσει πολύ περισσότερο αρνί απ’ ό,τι έφαγαν οι καλεσμένοι σας ή εσείς. Και σας δημιουργείται η απορία: πόσο καιρό μπορεί να αντέξει το αρνί στη συντήρηση και μετά στην κατάψυξη;

Στη συντήρηση του ψυγείου το ψητό αρνί μπορεί να διατηρηθεί από 2 έως 3 ημέρες, αν φυλάχθηκε σωστά, δηλαδή μέσα σε τάπερ, αεροστεγώς, και σε θερμοκρασία κάτω από 4°C.

Μετά τις 3 μέρες, αυξάνεται ο κίνδυνος ανάπτυξης βακτηρίων (π.χ. σαλμονέλα, σταφυλόκοκκος κ.λπ.)

Στην κατάψυξη μπορεί να διατηρηθεί πολύ περισσότερο, έως και 2–3 μήνες αν μπήκε άμεσα μετά το Πάσχα, καλά τυλιγμένο ή σε σακουλάκι κατάψυξης. Αφού το ξεπαγώσεις, πρέπει να καταναλωθεί την ίδια μέρα και να μην ξανακαταψυχθεί.

Πότε να το πετάξετε χωρίς τύψεις:

Αν μυρίζει περίεργα (ξινό ή «βαρύ»)
Αν έχει αλλάξει χρώμα (γκρι ή πρασινωπό)
Αν είναι γλιτσερό στην υφή
Αν έμεινε εκτός ψυγείου >2 ώρες, ειδικά σε ζέστη

Ομως, εάν η κατάψυξη ανοίγεται συχνά, εάν η θερμοκρασία έχει διακυμάνσεις ή εάν η συσκευασία έχει ανοίξει, τότε οι εύλογοι χρόνοι κατανάλωσης κρέατος από την κατάψυξη μειώνονται.

Ρόλο παίζει και ο τρόπος κατάψυξης.

Το κρέας πρέπει να χωρίζεται σε μερίδες, να σφραγίζεται σε σακούλες ασφαλείας για τρόφιμα ή σε κατάλληλα δοχεία και να προστατεύεται από τον αέρα όσο το δυνατόν περισσότερο. Όσο λιγότερος αέρας υπάρχει τόσο καλύτερα θα διατηρηθεί.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
