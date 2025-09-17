Πόσο φυστικοβούτυρο επιτρέπεται να φάει ένας σκύλος;

Οι σκύλοι που ζουν μαζί μας σε σπίτια λατρεύουν να ζητάνε φαγητό που δεν προορίζεται για εκείνα.

Ειδικά το φυστικοβούτυρο είναι μία από τις αγαπημένες τους λιχουδιές. Στην περίπτωση που ο πιστός σας φίλος τρελαίνεται για φυστικοβούτυρο, εσείς θα αναρωτιέστε αν είναι ασφαλές να μοιραστείτε λίγο μαζί του, να το αλείψετε στα παιχνίδια του ή να το χρησιμοποιήσετε σαν περισπασμό για να του δώσετε χάπια ή να του κόψετε τα νύχια. Ας δούμε, λοιπόν, αν αυτό το γλυκό συστατικό του πρωινού και του δεκατιανού είναι ασφαλές για τον τετράποδο σύντροφό σας.

Οι ειδικοί συμφωνούν στο ότι το φυστικοβούτυρο είναι, γενικά, ασφαλές για τους σκύλους, πάντα φυσικά όταν τους το δίνετε με μέτρο. Για την ακρίβεια, είναι από τα λίγα γλυκά πράγματα που επιτρέπεται να απολαύσει ο σκύλος σας. Είναι πλούσιο σε πρωτεΐνη και υγιεινά λίπη, βιταμίνες Β και Ε, και νιασίνη, συστατικά που το καθιστούν ωφέλιμο σε μικρές ποσότητες.

Όπως συμβαίνει και με τους ανθρώπους, η υψηλή περιεκτικότητά του σε λιπαρά σημαίνει ότι δεν είναι μια λιχουδιά κατάλληλη για καθημερινή χορήγηση στον σκύλο σας, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε παχυσαρκία και σε άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως παγκρεατίτιδα. Ακόμα, η περιεκτικότητά του σε νάτριο μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα. Όταν ταΐζετε τον σκύλο σας φυστικοβούτυρο, προσέξτε να επιλέξετε σπιτικές συνταγές χωρίς προσθήκη αλατιού, ζάχαρης, και άλλων γλυκαντικών.

Όπως και πριν από κάθε τέτοια περιπέτεια, συμβουλευτείτε τον/την κτηνίατρό σας πριν δώσετε φυστικοβούτυρο στον σκύλο σας, ώστε να αποκλείσετε την πιθανότητα να υπάρχουν επικίνδυνες αλλεργίες ή άλλα θέματα υγείας που το καθιστούν ακατάλληλο.

Πολλοί/ές κτηνίατροι συμβουλεύουν τους σκυλογονείς να ακολουθούν τον κανόνα του 10%. Αυτό σημαίνει ότι οι επιπλέον λιχουδιές δεν πρέπει ποτέ να ξεπερνούν το 10% της συνολικής διατροφής του σκύλου.

Σε περίπτωση που δίνετε φυστικοβούτυρο στον σκύλο σας για πρώτη φορά, ξεκινήστε με μια ή δύο μικρές γλειψιές, και μετά παρακολουθήστε τον για να σιγουρευτείτε ότι είναι όλα καλά.

Αν του αρέσει, μπορείτε να του δίνετε φυστικοβούτυρο περιστασιακά ως λιχουδιά, περίπου μία φορά την εβδομάδα. Μπορείτε να προσθέσετε μια κουταλιά της σούπας στην ξηρά τροφή του ή σε κάποιο ειδικό παιχνίδι αργής σίτισης.

Σε κάθε περίπτωση, είναι προτιμότερο να επιλέγετε για λιχουδιές φρούτα ή λαχανικά κατάλληλα για τον σκύλο σας, καθώς η συχνή κατανάλωση φυστικοβούτυρου μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του σωματικού βάρους του.

Πότε μπορεί το φυστικοβούτυρο να είναι επικίνδυνο για τον σκύλο;

Υπάρχει περίπτωση αυτή η νόστιμη λιχουδιά να αποτελέσει κίνδυνο για τον σκύλο σας. Τα τελευταία χρόνια, κάποιοι κατασκευαστές φυστικοβούτυρου ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν ένα υποκατάστατο ζάχαρης που λέγεται ξυλιτόλη, και βρίσκεται συχνά σε προϊόντα χωρίς ζάχαρη, όπως τσίχλες και παγωτό. Η ξυλιτόλη είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για τους σκύλους, καθώς προκαλεί ταχεία έκκριση ινσουλίνης η οποία οδηγεί σε σοβαρή μείωση των επιπέδων της ζάχαρης στο αίμα. Αυτό μπορεί ακόμα και να απειλήσει τη ζωή του σκύλου σας αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα. Ένας σκύλος αρκεί να καταναλώσει μικρή ποσότητα ξυλιτόλης για να πάθει – ακόμα και θανατηφόρο – υπογλυκαιμία, η οποία μπορεί να εμφανιστεί από 10 λεπτά μέχρι κάποιες ώρες μετά την κατανάλωση.

Τα συμπτώματα της δηλητηρίασης από ξυλιτόλη στους σκύλους είναι τα παρακάτω:

● Αδυναμία

● Έλλειψη συντονισμού

● Κατάρρευση

● Τρέκλισμα

● Κρίσεις

Ακόμα, δεν πρέπει ποτέ να σερβίρετε στον σκύλο σας φυστικοβούτυρο με μαρμελάδα σταφύλι. Οποιοδήποτε παράγωγο του σταφυλιού είναι εξαιρετικά τοξικό για τους σκύλους και η κατανάλωσή του απαγορεύεται.

Ποιο είδος φυστικοβούτυρου να διαλέξετε;

Δεν υπάρχει πρόβλημα με το αν διαλέξετε κρεμώδες ή τραγανό φυστικοβούτυρο. Αποφύγετε να προσφέρετε στον σκύλο σας φυστικοβούτυρο με ολόκληρα φυστίκια. Επιλέξτε εντελώς φυσικές, βιολογικές, ανάλατες ποικιλίες που δεν έχουν πολλά συντηρητικά και δεν έχουν υποστεί ιδιαίτερη επεξεργασία. Πάντα να αποφεύγετε φυστικοβούτυρα χωρίς ζάχαρη ή με λίγα λιπαρά, γιατί αυτές οι ποικιλίες είναι πιο πιθανό να περιέχουν συντηρητικά με σκοπό η γεύση του φυστικοβούτυρου να μοιάζει με την “κανονική”.

