Πότε ανοίγει η πλατφόρμα του Youth Pass, πώς θα λάβουν 150 ευρώ νέοι έως 19 ετών

Το Youth Pass έχει τη μορφή ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, την οποία οι δικαιούχοι θα μπορούν να χρησιμοποιούν σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και των μεταφορών.

Η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων θα ανοίξει την 1η Απριλίου 2026, ενώ οι πληρωμές θα γίνουν στα τέλη Μαΐου.

Πριν ανοίξει η πλατφόρμα των αιτήσεων, οι νέοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

Δικαιούχοι του Youth Pass είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, που έχουν συμπληρώσει το 18ο ή 19ο έτος της ηλικίας τους εντός του προηγούμενου από την αίτηση έτους και υποβάλλουν αίτηση στην πλατφόρμα.

Για τη χορήγηση της ενίσχυσης δεν υπάρχουν περιουσιακά ή εισοδηματικά κριτήρια.

Η αίτηση

Αίτηση στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr μπορούν να κάνουν φέτος οι νέοι που συμπλήρωσαν είτε το 18ο έτος είτε το 19ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Η αίτηση υποβάλλεται άπαξ και δεν επανυποβάλλεται μετά και τη συμπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας του δικαιούχου. Η πληρωμή των δικαιούχων για το επόμενο έτος λαμβάνει χώρα αυτοδίκαια, μετά τον επανέλεγχο των προϋποθέσεων.

Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα του δικαιούχου παραμένει ενεργοποιημένη για δύο (2) έτη από τον επόμενο μήνα της έκδοσής της.

Η είσοδος του δικαιούχου στην ειδική εφαρμογή πραγματοποιείται κατόπιν αυθεντικοποίησης του δικαιούχου με τη χρήση των κωδικών taxisnet (αφού πρώτα εγγραφείτε στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), ώστε να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου).

Μετά την είσοδό του στην εφαρμογή, ο δικαιούχος καταχωρίζει στα εμφανιζόμενα στο σύστημα πεδία τα στοιχεία επικοινωνίας, και ειδικότερα τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου, το πιστωτικό ίδρυμα που επιλέγει για την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και αιτείται την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και την πίστωση του σχετικού ποσού.

Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα του Προγράμματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση αγορών ή τη λήψη υπηρεσιών από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και των μεταφορών.

Αναλυτικά:

-Αεροπορικές εταιρείες, αερομεταφορές

-Ενοικίαση αυτοκινήτων

-Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις / καταλύματα

Μεταφορές

-Σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών

-Υπηρεσίες ταξί

-Υπηρεσίες λεωφορείων

-Θαλάσσιες μεταφορές / ακτοπλοϊκά

-Ενοικίαση θαλάσσιων σκαφών

Λοιπές αερομεταφορές

-Αεροδρόμια / αεροσταθμοί

-Ταξιδιωτικά πρακτορεία

Λοιπές μεταφορές

-Ενοικίαση σκαφών

-Ενοικίαση τροχόσπιτων κ.λπ.

-Ηλεκτρονικά βιβλία, ταινίες, μουσική

-Βιβλιοπωλεία

-Λοιπές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις / καταλύματα

-Κατασκηνώσεις αναψυχής και αθλητισμού

-Κάμπινγκ

-Λοιπές ενοικιάσεις μηχανοκίνητων οχημάτων

-Σινεμά

-Αίθουσες χορού, σχολεία, στούντιο

-Θεατρικές επιχειρήσεις, πρακτορεία εισιτηρίων

-Ορχήστρες και μπάντες

-Εκθέσεις και τουριστικές ατραξιόν, μουσεία

-Υπηρεσίες γυμναστηρίου

-Λοιπές υπηρεσίες αναψυχής.

Πηγή: newsbeast.gr

