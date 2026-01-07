Πότε αποκλείουν Ιόνια οδό και παρακαμπτήριες για 48 ώρες οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι από το μπλόκο του Αγγελοκάστρου, στην Αιτωλοακαρνανία, ετοιμάζονται για δυναμικές κινητοποιήσεις, με 48χρονο κλείσιμο της Ιόνιας Οδού και παρακαμπτήριων οδών.

Αγροτικό: Εξειδίκευση των μέτρων στήριξης από την κυβέρνηση, η «απάντηση» των μπλόκων

Συγκεκριμένα την Πέμπτη 8/1 στις 8 το πρωί και μέχρι την Παρασκευή 9/1 το βράδυ κλείνουν την Ιόνια Οδό στα διόδια Αγγελοκάστρου.

Αποκλεισμός και άνοιγμα των διοδίων της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου από αγρότες

Παράλληλα, η Συντονιστική Επιτροπή αποφάσισε αποκλεισμό του κόμβου Κουβαρά αλλά και των παρακαμπτήριων οδών αποδεικνύοντας στην πράξη ότι δεν θα περιμένει εξειδίκευση των μέτρων.

Σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα, μέχρι και την Τετάρτη το βράδυ, δεν θα προχωρήσουν σε καμία κινητοποίηση προκειμένου να διευκολύνουν την επιστροφή των εκδρομέων.

Αφήνουν όμως ανοικτό το ενδεχόμενο ενός νέου γύρου κινητοποιήσεων αμέσως μετά τον 48ωρο αποκλεισμό.

