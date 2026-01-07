Πότε αποκλείουν Ιόνια οδό και παρακαμπτήριες για 48 ώρες οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας

Δυναμικές κινητοποιήσεις από τους αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας με 48ωρο αποκλεισμό της Ιόνιας Οδού.

Πότε αποκλείουν Ιόνια οδό και παρακαμπτήριες για 48 ώρες οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας
07 Ιαν. 2026 8:08
Pelop News

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι από το μπλόκο του Αγγελοκάστρου, στην Αιτωλοακαρνανία, ετοιμάζονται για δυναμικές κινητοποιήσεις, με 48χρονο κλείσιμο της Ιόνιας Οδού και παρακαμπτήριων οδών.

Αγροτικό: Εξειδίκευση των μέτρων στήριξης από την κυβέρνηση, η «απάντηση» των μπλόκων

Συγκεκριμένα την Πέμπτη 8/1 στις 8 το πρωί και μέχρι την Παρασκευή 9/1 το βράδυ κλείνουν την Ιόνια Οδό στα διόδια Αγγελοκάστρου.

Αποκλεισμός και άνοιγμα των διοδίων της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου από αγρότες

Παράλληλα, η Συντονιστική Επιτροπή αποφάσισε αποκλεισμό του κόμβου Κουβαρά αλλά και των παρακαμπτήριων οδών αποδεικνύοντας στην πράξη ότι δεν θα περιμένει εξειδίκευση των μέτρων.

Σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα, μέχρι και την Τετάρτη το βράδυ, δεν θα προχωρήσουν σε καμία κινητοποίηση προκειμένου να διευκολύνουν την επιστροφή των εκδρομέων.

Αφήνουν όμως  ανοικτό  το ενδεχόμενο  ενός νέου γύρου κινητοποιήσεων αμέσως μετά τον 48ωρο αποκλεισμό.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
9:16 Η Νένα Χρονοπούλου για τη μεγάλη απώλεια κιλών και το λίφτινγκ
9:10 Μιχαηλίδου: Δημογραφικό και στέγη στο επίκεντρο της κοινωνικής πολιτικής για το 2026
9:05 Πάτρα: «Εσβησε» ο Χρήστος Ευθυμιάτος, έξι μήνες μετά τον αδελφό του
8:57 Φοίβος Παπαδάκης: Το πρώτο μήνυμα μετά την απώλεια του πατέρα του Γιώργου Παπαδάκη
8:53 Αμερικανική επιχείρηση στη Βενεζουέλα: 7ήμερο εθνικό πένθος για τα θύματα
8:50 Lego: Λανσάρει τα Smart Bricks, πρώτη εφαρμογή σε Star Wars σετ τον Μάρτιο
8:47 Λατινοπούλου για κόμμα Καρυστιανού: Περιμένω να δω το μαλλιοτράβηγμά της με Κωνσταντοπούλου, Τσίπρα και Βελόπουλο
8:42 Κυπριακή Προεδρία ΕΕ: Συνάντηση Χριστοδουλίδη με Ζελένσκι, Φον ντερ Λάιεν και Κόστα
8:40 Πάτρα: Το Σάββατο «Ερευνα στη θεατρική πράξη, από τη συγγραφή στη σκηνή»
8:33 Αίγιο – Θεοφάνεια: 37 μικροί και μεγάλοι «βούτηξαν» για τον Σταυρό ΦΩΤΟ
8:33 Φάμελλος: Ζήτησε εξηγήσεις από Φαραντούρη για Καρυστιανού
8:25 Αντίστροφη μέτρηση για χειμερινές εκπτώσεις: Ποιες Κυριακές θα είναι ανοικτά τα καταστήματα
8:18 Εορτολόγιο: Ποιο όνομα γιορτάζει σήμερα; Ανακαλύψτε τα πιο συνηθισμένα και τα πιο ασυνήθιστα!
8:16 Σέρρες: Το μήνυμα που προηγήθηκε της φονικής συμπλοκής – Στον ανακριτή ο 16χρονος κατηγορούμενος
8:08 Πότε αποκλείουν Ιόνια οδό και παρακαμπτήριες για 48 ώρες οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας
8:06 Μισθοί 2026: Τι αυξήσεις θα δουν στην τσέπη τους δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι
7:57 Χρυσός: Διατηρεί την ανοδική πορεία κοντά στα ιστορικά ρεκόρ, ισχυρά κέρδη και για το ασήμι
7:55 Αποκλεισμός και άνοιγμα των διοδίων της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου από αγρότες
7:48 Τραμπ για Βενεζουέλα: «Θα παραδώσει» έως 50 εκατ. βαρέλια πετρελαίου στις ΗΠΑ – Επταήμερο πένθος για τα θύματα
7:40 Ο καιρός σήμερα 7/01, «συναγερμός» για Δυτική Ελλάδα, Ιόνιο και Ηπειρο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ