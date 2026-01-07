Αποκλεισμός και άνοιγμα των διοδίων της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου από αγρότες
Κινητοποίηση από τους αγρότες της Αχαΐας, στα διόδια της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου.
Σε αιφνιδιαστικό άνοιγμα των διοδιών στη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου «Χαρίλαος Τρικούπης» προχώρησαν το βράδυ της Τρίτης 6/01/2026, οι αγρότες, μαζί με μέλη του Εργατικού Κέντρου Πάτρας, στη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου.
Αγροτικό: Εξειδίκευση των μέτρων στήριξης από την κυβέρνηση, η «απάντηση» των μπλόκων
Λίγο μετά τις 20:30 έφτασαν στο σημείο και σήκωσαν τις μπάρες των διοδίων.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News