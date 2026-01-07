Αποκλεισμός και άνοιγμα των διοδίων της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου από αγρότες

Κινητοποίηση από τους αγρότες της Αχαΐας, στα διόδια της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου.

07 Ιαν. 2026 7:55
Pelop News

Σε αιφνιδιαστικό άνοιγμα των διοδιών στη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου «Χαρίλαος Τρικούπης» προχώρησαν το βράδυ της Τρίτης 6/01/2026,  οι αγρότες, μαζί με μέλη του Εργατικού Κέντρου Πάτρας, στη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου.

Αγροτικό: Εξειδίκευση των μέτρων στήριξης από την κυβέρνηση, η «απάντηση» των μπλόκων

Λίγο μετά τις 20:30 έφτασαν στο σημείο και σήκωσαν τις μπάρες των διοδίων.

